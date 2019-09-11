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Сбербанк разрешил под 1,2% переводы с карт других банков через мобильное приложение

09:15 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия взиматься не будет. В веб-версии «Сбербанк Онлайн» услуга пока недоступна.

Сбербанк разрешил под 1,2% переводы с карт других банков через мобильное приложение
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через мобильное приложение

Сбербанк запустил в мобильном приложении услугу, которая позволяет пополнять карты банка с любых дебетовых карт других кредитных организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что комиссия за перевод составляет 1,2%, но не менее 30 рублей. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия взиматься не будет. В веб-версии «Сбербанк Онлайн» услуга пока недоступна.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами и в ближайшее время может запустить денежные переводы с кредитных карт своих клиентов на карты других банков.

Источник: ТАСС

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