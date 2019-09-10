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Не мойте яйца! Готовьте и не парьтесь!

20:46 10.09.2019
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Любителям готовить и не только посвящена эта статья.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Гость*:

 Не мойте мясо и яйца перед готовкой. Любителям готовить и не только посвящена эта статья. Готовьте и не парьтесь…

Статья с РИА Новости

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
В первую очередь это мясо любого вида. В Роскачестве сослались на данные последних исследований, согласно которым выяснилось, что в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадают на чистую посуду или в пищу, тем самым угрожая здоровью. Такие бактерии можно уничтожить лишь при длительной термообработке.
Также эксперты Роскачества не рекомендуют мыть яйца. Их скорлупа имеет пористую структуру, а также тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает от попадания внутрь микробов. Мытье может удалить защитный слой, тогда бактерии проникнут за скорлупу.
Еще один продукт — грибы в упаковке. Из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата, а также подвергаются риску быстро испортиться, поскольку хорошо впитывают влагу. Вместо этого лучше протереть их влажной тканью и срезать поврежденные участки. Если процесс приготовления не предполагает высокой термической обработки, грибы можно ошпарить в кипятке.
Напротив, мыть стоит следующие продукты: рыбу, фрукты и овощи, очищенный картофель, рис, бобовые. В случае с сухофруктами, семечками, зелени в герметичной упаковке, стоит ориентироваться на указания в маркировке.

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От редакции

А вы что моете?

Аноним, 10 сентября 2019 21:00
По поводу мытья яиц и мяса скажу так - где побывали эти продукты, через какие руки прошли, одному Богу известно! Поэтому мойте и не следуйте глупостям.
Аноним, 10 сентября 2019 21:44
А вы мясо сырым едите?

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