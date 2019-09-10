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Красота / Общество

5 советов по макияжу очкарикам

19:56 10.09.2019 Фото: pixabay.com
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Прокрашивайте ресницы особенно актуально для тех, кто носит очки при близорукости. Дело в том, что линзы могут менять восприятие.

5 советов по макияжу очкарикам
Очки всегда концентрируют внимание окружающих на центре лица

Очки для некоторых вынужденная необходимость, а для других — стильный аксессуар. В том и другом случае макияж должен быть выполнен правильно, иначе неизбежен провал.

Как именно сделать макияж, если вы носите очки, рассказываем в материале.

Совет 1: учтите цвет оправы

При яркой или цветной оправе стоит выбирать тени нейтральных тонов, а помаду контрасных оттенков, в соответствии с правилами цветовой гармонии. Например, зелёная оправа — малиновая помада, синяя оправа — золотистая помада.

Совет 2: стойкий тональный крем

Очки могут нанести урон макияжу. Именно поэтому важен стойкий тональный крем, который выдержит постоянное трение на переносите. Кроме того, используйте консилером, так как очки могут усилить тень под глазами.

Совет 3: румяна на яблочках щек

Очки всегда концентрируют внимание окружающих на центре лица. Румяна в таком случае будут выгодно смотреться и подчеркивать вашу красоту именно на яблочках щёк. Иными словами, улыбнитесь и нанесите средство на выступающую часть щеки, раздели её вертикально пополам и выбрав ту часть, что ближе к уху.

Совет 4: бровям нужен объем

В макияже при носке очков ни в коем случае нельзя оставить без внимания брови. Им нужно оставить естественную форму, но добавить немного объем. Используйте для этого тени, карандаши и немного хайлайтера.

Совет 5: прокрашенные ресницы

Прокрашивайте ресницы особенно актуально для тех, кто носит очки при близорукости. Дело в том, что линзы могут менять восприятие. Желательно выбирать для этих целей термостойкие и гипоаллергкнные туши, при этом не забывать и про нижние ресницы.

Источник: МедикФорум

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