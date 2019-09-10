Не втирайте зубную пасту в пенис!

Мало того, что зубная паста не задерживает оргазм, она ещё и может вызывать ожоги и пузыри

Врачи настоятельно просят представителей сильного пола воздержаться от этой опасной практики. Мало того, что зубная паста не задерживает оргазм, она ещё и может вызывать ожоги и пузыри.

Британские мужчины всё более активно прибегают к нетрадиционным методам увеличения продолжительности сексуального акта, то есть борьбы с преждевременной эякуляцией. В частности, распространяется байка о том, что этому активно способствует втирание зубной пасты в пенис. Это удивительное по своей абсурдности утверждение не имеет абсолютно никаких научных оснований, но оно распространяется с космической скоростью через YouTube и социальные сети, обретая все больше число поклонников. В связи с этим врачи настоятельно призывают представителей сильного пола не подвергать свое здоровье опасности и не практиковать методы, которые не были научно подтверждены.

Мало того, что зубная паста никак не препятствует преждевременному семяизвержению и не выполняет той задачи, которую от неё ждут мужчины. В состав этого гигиенического продукта довольно часто входят мятное масло и другие химические компоненты, включая отбеливатели. Они представляют опасность для чувствительной кожи. Утверждается, что зубная паста провоцирует ожоги и пузыри на поверхности полового члена, а это явно не тот эффект, который хотели бы получить мужчины.

Впрочем, опасность от зубной пасты на пенисе угрожает и женщинам, ведь мужчины заносят её в женский организм во время секса. Эксперты установили, что при регулярном воздействии зубной пасты на канал влагалища намного возрастает риск инфекций. Что до проблемы преждевременной эякуляции, то врачи советуют решать её с помощью уже испытанных средств, а если они не помогают, то обращаться к специалистам за более мощными.

Источник: МедикФорум