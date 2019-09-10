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Погибла 15-летняя пассажирка мотоцикла в ДТП с Toyota Prius с беременной автоледи в Новосибирске

19:06 10.09.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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Девочка скончалась на месте аварии до приезда «скорой». Байкер-одногодка и 36-летняя женщина-водитель иномарки с травмами доставлены в больницу.

Погибла 15 летняя пассажирка мотоцикла в ДТП с Toyota Prius с беременной автоледи в Новосибирске
Девочка погибла в ДТП с мотоциклом и иномаркой

В ДТП в Новосибирске погибла 15-летняя девочка, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области вечером во вторник.

По предварительной информации, сегодня, 10 сентября, около 15.30 15-летний водитель мотоцикла с пассажиркой двигался по улице В. Шевелева в сторону улицы Бронной. В пути следования на перекрестке с улицей А. Чистякова он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус» под управлением беременной женщины 1986 г. р.

В результате аварии 15-летняя пассажирка мотоцикла от полученных травм скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи. Водители мотоцикла и иномарки доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняют причину и обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 августа в главной улице Бердска погиб байкер, столкнувшийся в «Ладой». Пассажир мотоцикла, отлетевший на несколько десятков метров, был госпитализирован. Но он вскоре скончался в больнице от травм, не совместимых с жизнью.

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