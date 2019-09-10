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Сторонников «идущего изгонять Путина» шамана задержали в Бурятии

18:00 10.09.2019 Фото: pixabay.com
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Несанкционированный митинг начался в Улан-Удэ вечером 9 сентября. Позже появились политические требования — отмены результатов выборов в бурятской столице.

Сторонников идущего изгонять Путина шамана задержали в Бурятии
Юлия Жамбалова проверит законность задержания граждан, сопровождавших «шамана», который идет из Якутии в Москву изгонять Путина

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проверит законность задержания граждан, сопровождавших «шамана», который идет из Якутии в Москву изгонять Путина. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Несанкционированный митинг начался в Улан-Удэ вечером 9 сентября. Изначально главным требованием было освобождение из-под административного ареста двух сторонников «шамана, идущего изгонять Путина» Александра Габышева, сообщают жители в социальных сетях. Известно, что они встречали его в Бурятии, но у них арестовали «Газель», а потом водителя Петра Дондукова отправили в ИВС якобы за алкогольное опьянение.

Позже на акции появились политические лозунги. Собравшиеся требовали отмены выборов мэра Улан-Удэ, где победу при поддержке губернатора-единоросса одержал Игорь Шутенков, набравший 52,52%, опередив сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева

«Мы проверим все обстоятельства, связанные с данным митингом, а также правомерность задержания граждан, — отметила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. — Соответствующий запрос будет направлен в Министерство внутренних дел Республики Бурятия».

Что касается выборов мэра и депутатов Улан-Удэнского городского совета, омбудсмен заявила, что выборы признаны состоявшимися, легитимными.

Источник: tayga.info

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