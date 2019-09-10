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Сжег себя 79-летний пикетчик-активист у здания Госсовета Удмуртии

17:30 10.09.2019 Фото: ИГГС (@Александра Лебедева)
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Пострадавший, госпитализированный с ожогами 100% поверхности тела, боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали».

Сжег себя 79 летний пикетчик активист у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина совершил попытку самосожжения у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя возле здания госсовета Удмуртии, сообщает «Ъ-Удмуртия» 10 сентября. По словам и.о. министра здравоохранения региона Георгия Щербака, пострадавший получил почти 100% ожогов тела. «РИА Новости» уточняет, что мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мужчина, который представился Петром, рассказал, что пострадавшего зовут Альберт Разин, и что они вместе пришли на пикет. Альберт Разин является заслуженным деятелем науки Удмурти, директором Института человека УдГУ и активистом удмуртского движения. Личность пострадавшего подтвердил руководитель СУ СКР по Удмуртии Рустам Тугушев, приехавший на место событий.

Отмечается, что пострадавший боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали». Ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!». У здания госсовета мужчина стоял с плакатом с лозунгами. На месте происшествия работает МЧС.

«По факту самосожжения человека у входа в здание госсовета, СУ СКР по Удмуртии проведет процессуальную проверку. В ходе проверки будут установлены мотивы акта, участники действия и будет дана юридическая оценка. Такая проверка проводится в течение трех суток, срок может быть продлен до 10 дней. В необходимых случаях, если требуются экспертизы, как в данной ситуации, срок проверки может быть продлен до 30 суток. По предварительной информации, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, прогнозы пока преждевременны»,— заявил Рустам Тугушев.

«На наших глазах пришел человек, явно подготовленный — на нем была маска и много слоев одежды. Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся. Это произошло примерно в 9:45 часов. Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось. Потом с него стала спадать одежда, он упал и его продолжали тушить. Никаких высказываний и криков не было. Были еще люди рядом, которые пытались его тушить. Скорая ехала долго — минут 15»,— рассказала свидетель Юлия Кузнецова.

По информации «Ъ-Удмуртия», Альберт Разин родился в 1940 году.

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