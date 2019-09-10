Шнуров о Билане: самарской публике повезло наблюдать, как певец «в зюзю пьяный вертит тазом»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров призвал Диму Билана не переживать по поводу выступления в нетрезвом виде на концерте в Самаре.
По его словам, самарской публике повезло наблюдать, как певец «в зюзю пьяный вертит тазом».
Кроме того, такое поведение Билана только помогло привлечь внимание к мероприятию, считает лидер «Ленинграда».
Билан возмутил самарскую публику поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение певца на праздник. В ней говорилось, что артист «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».
Позже певец заявил, что встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяк. Билан сказал, что «не рассчитал» порцию, и извинился.
Источник: РИА Новости