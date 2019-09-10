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Мать родила двойню для сына-гея

18:50 10.09.2019 Фото: pixabay.com
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45-летняя Вальдира дас-Невес (Valdira das Neves) решила помочь младшему сыну, 24-летнему Марсело (Marcelo das Neves), стать отцом. С четвертого раза женщина успешно прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Мать родила двойню для сына гея
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни

В бразильском городе Сан-Паулу женщина стала суррогатной матерью для сына-гея. Об этом сообщает издание The Sun.

45-летняя Вальдира дас-Невес (Valdira das Neves) решила помочь младшему сыну, 24-летнему Марсело (Marcelo das Neves), стать отцом. С четвертого раза женщина успешно прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и в январе текущего года забеременела.

Во вторник, 3 сентября, она родила мальчика и девочку, которых назвали Ной (Noah) и Мария Флор (Maria Flor). У Ноя обнаружили проблемы с дыханием и поместили в педиатрическое отделение. Новорожденный находится на лечении.

«Около четырех лет назад моя мать забеременела от отца, однако девочка родилась на сроке в семь месяцев и через неделю умерла, — рассказывает Марсело. — Мы решили дать матери возможность вырастить наших детей. С помощью моей спермы осеменили яйцеклетки анонимного донора».

Марсело признался, что всегда мечтал стать отцом. «Слава Богу, матери удалось забеременеть, — заключил бразилец. — Как же здорово, что теперь наша мечта стала реальностью».

В апреле сообщалось, что жительница американского города Омаха, штат Небраска, Сесиль Эледж стала суррогатной матерью для своего сына-гея. Женщина прошла необходимую подготовку перед процедурой ЭКО и успешно забеременела. 25 марта на свет появилась девочка Ума Луиз Догерти-Эледж.

Источник: lenta.ru

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