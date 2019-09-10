Ну и врушка ты, Верочка: вранье доводит человека до опасных болезней

Научные работы показали, что обман часто связан с онкологическими заболеваниями, ожирением, депрессией и зависимостями.

Вранье может довести до опасных болезней

Самому себе не соврешь, знание о сказанной лжи будет влиять на здоровье человека. Ученые рассказали о том, что вранье не только портит репутацию, но и ведет к развитию физических заболеваний.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели исследование, изучая влияние лжи на организм человека. Они обнаружили, что в ситуации, когда один человек врет другому, негативные изменения происходят у всех — и у того, кто говорит заведомую ложь, и у того, кто ее выслушивает.

По словам исследователей у человека, который сознательно идет на обман, в мозге активизируется отдельный участок, так называемый «детектор ошибок», что в свою очередь стимулирует работу миндалевидного тела, которое отвечает за генерацию страха. В результате в организме вырастает уровень стресса, тревожности, начинает повышаться давление. Такие же процессы происходит в организме людей, которые слушают ложь.

Таким образом, нервная система врунов вынуждена переносить повышенные нагрузки, и это может привести к возникновению болезней как последствий данного процесса.

«Частое вранье также может приводить к возникновению серьезных заболеваний. Научные работы показали, что обман часто связан с онкологическими заболеваниями, ожирением, депрессией и зависимостями», — констатировали научные специалисты.

Источник: medikforum.ru