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Общество / Стиль жизни

Ну и врушка ты, Верочка: вранье доводит человека до опасных болезней

19:09 10.09.2019 Фото: pixabay.com
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Научные работы показали, что обман часто связан с онкологическими заболеваниями, ожирением, депрессией и зависимостями.

Ну и врушка ты, Верочка: вранье доводит человека до опасных болезней
Вранье может довести до опасных болезней
Сюжет: Онкология
Ну и врушка ты, Верочка: вранье доводит человека до опасных болезней

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Самому себе не соврешь, знание о сказанной лжи будет влиять на здоровье человека. Ученые рассказали о том, что вранье не только портит репутацию, но и ведет к развитию физических заболеваний.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели исследование, изучая влияние лжи на организм человека. Они обнаружили, что в ситуации, когда один человек врет другому, негативные изменения происходят у всех — и у того, кто говорит заведомую ложь, и у того, кто ее выслушивает.

По словам исследователей у человека, который сознательно идет на обман, в мозге активизируется отдельный участок, так называемый «детектор ошибок», что в свою очередь стимулирует работу миндалевидного тела, которое отвечает за генерацию страха. В результате в организме вырастает уровень стресса, тревожности, начинает повышаться давление. Такие же процессы происходит в организме людей, которые слушают ложь.

Таким образом, нервная система врунов вынуждена переносить повышенные нагрузки, и это может привести к возникновению болезней как последствий данного процесса.

«Частое вранье также может приводить к возникновению серьезных заболеваний. Научные работы показали, что обман часто связан с онкологическими заболеваниями, ожирением, депрессией и зависимостями», — констатировали научные специалисты.

Источник: medikforum.ru

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