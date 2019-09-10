За постоянную пьяную езду к 1 году строгого режима приговорил рецидивиста суд Бердска

Несмотря на то, что подсудимый признал вину и раскаялся, суд пришел к выводу, что его исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества. Андрея Безрукова взяли под стражу в зале суда.

Вступил в силу приговор суда по делу об управлении автомобилем в пьяном виде

Вступил в законную силу приговор Бердского городского суда от 25 июня в отношении ранее судимого Андрея Безрукова. об этом сегодня, 10 сентября, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Безруков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

-Злоумышленник осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, — рассказал подробности Лямкин.

Безруков ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако 4 и 12 мая 2019 года в Бердске он вновь сел за руль автомобиля и в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками ДПС.

Мужчина полностью признал себя виновным в совершении указанных преступлений, раскаялся в содеянном, но суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества.

Безруков был взят под стражу в зале суда.