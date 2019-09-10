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Здоровье / Общество

Рак толстой кишки все чаще поражает молодых людей

19:06 10.09.2019 Фото: pixabay.com
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Врачи называют причиной — фаст-фуд и лечение детей антибиотиками.

Рак толстой кишки все чаще поражает молодых людей
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака
Сюжет: Онкология
Рак толстой кишки все чаще поражает молодых людей

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Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию — в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки «исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода».

Отчет содержит данные из 43 стран: это, по мнению авторов, «глобальный обзор заболеваемости колоректальным раком у лиц в возрасте от 20 до 49 лет».
«Предыдущие работы по этому вопросу касались лишь отдельных стран или регионов», — сказал эпидемиолог Михаэль Хоффмайстер из Немецкого центра исследования рака (Германия).

На первом месте по уровню заболеваемости среди молодежи — Южная Корея: ежегодно этот диагноз получают в среднем 12,9 из каждых 100 000 жителей в возрасте до 50 лет. В Германии — 7,7 , в индийском Ченнаи — 3,5 молодых людей на 100 000 жителей.

При этом руководитель исследования Ребекка Сигел отметила, что риск развития рака толстой кишки у молодых людей ниже, чем у пожилых. Например, в Словакии уровень заболеваемости раком толстой кишки среди взрослых в возрасте 50 лет и старше составляет 192,5 случая на 100 000 жителей. Страна с этими показателем оказалась на первом месте. Наименьшее количество случаем зафиксировано в Ченнаи — 27,5 на 100 000 жителей. Тем не менее, «увеличивающееся число молодых людей с этим заболеванием очень тревожит», говорит Хоффмайстер.

Согласно исследованию, в течение десяти лет число случаев колоректального рака в возрасте до 50 лет увеличилось в 19 странах. Интересно отметить, что в девяти из этих стран уровень заболеваемости у пожилых людей оставался постоянным или даже снижался. В основном это индустриальные страны со сравнительно высоким доходом, а именно: Австралия, Дания, Германия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Словения и США.
В то время как у взрослых в возрасте до 50 лет число заболевших оставалось стабильным на протяжении многих лет или даже показывало некоторый рост, как показала статистика в 14 странах.

Почему молодые люди все чаще страдают от рака толстой кишки, доподлинно пока не известно. Авторы исследования предполагают, что причин может быть несколько. В частности, одна из них — чрезмерное потребление готовой продукции и фаст-фуда. Вторая причина, предположительно, частое лечение детей антибиотиками.

А снижение заболеваемости раком кишечника у пациентов в возрасте старше 50 лет во многих промышленно развитых странах объясняется профилактическими мерами по предотвращению заболевания. «Проведение скрининговых исследований, которые проводятся во многих странах, играют важную роль для снижения уровня заболеваемости», — сказал Хоффмайстер.

Авторы исследования рекомендуют врачам проводить скрининговые исследования и у пациентов в возрасте до 50 лет, чтобы диагностировать заболевание на ранней стадии.

Источник: РГ

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