Полицейские 45 минут искали родителей потерявшейся девочки на Дне города в Бердске

«Праздновали так, что ребенка потеряли и не ищут, мы несколько раз объявление давали со сцены», возмущался мэр Евгений Шестернин.

На всех праздниках за порядком следят полицейские

За прошлую неделю зарегистрировано 440 сообщений о происшествиях в отдел МВД по Бердску. Из них 37 — о преступлениях, 13 раскрыты. Нераскрытыми, в основном, остались преступления, связанные с хищением личного имущества граждан, сообщил на совещании чиновников 9 сентября начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

— На неделе проводились оперативно-профилактические мероприятия, связанные с соблюдением иностранными гражданами российского законодательства, выявлено шесть преступлений о фиктивной регистрации данных лиц и семь административных нарушений. Проводились оперативно-профилактические мероприятия «Дебитор», «Район». За неделю в отдел доставляли 26 административных нарушителей. По статье 91, подозрению в совершении преступления, задерживались два человека. Из ранее нераскрытых раскрыты 16 преступлений. За неделю особо тяжких преступлений зарегистрировано не было, — рассказал Соколов.

Автор видео Галина Панчева



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В минувшие выходные прошли достаточно масштабные мероприятия — культурная олимпиада и День города. Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил у Соколова, есть ли у него какие-то замечания по проведению праздников.

— Все было организовано на высшем уровне. Без административных нарушений, конечно, не обошлось. В субботний вечер доставляли нарушителей в отдел, привлекали к административной ответственности, проводили профилактические беседы. Но это были не серьезные нарушения. Особых замечаний нет, — отметил Владимир Васильевич.

Автор видео Галина Панчева



— Административные нарушения, может, и несущественные, но меня поразило то, что 45 минут полиция ищет родителей потерянного ребенка, держали его на руках. Нашли родителей? — спросил у Соколова мэр.

— Конечно.

— Праздновали День города так, что ребенка потеряли и не ищут. Мы несколько раз объявление давали со сцены.

— Возбуждено административное производство, родители будут привлечены к ответственности.

— Нужно провести и профилактическую работу.

Евгений Шестернин подчеркнул, что к работе по данному случаю должна подключиться и комиссия по делам несовершеннолетних.

Как только документы поступят из ПДН, с родителями будут работать, сказал вице-мэр по социальной политики Сергей Носов.

Он не ставит перед собой задачу наказать родителей, нужно им донести, что в подобных случаях недалеко до беды, акцентировал Евгений Шестернин.