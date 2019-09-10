Пьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р-256 в Бердске

На бердском участке трассы Р-256 в районе Нового поселка произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 10 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
5 сентября около 19 часов на автодороге «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул 49-летний водитель автомобиля «Киа Соул», управляя в нетрезвом виде, совершил наезд на дорожное ограждение справа по ходу своего движения. Он ехал в направлении Бердска. Затем произошло столкновение с попутным автомобилем «Субару Легаси» под управлением 35-летнего водителя, в котором находилась семья с двумя несовершеннолетними детьми.
В результате дорожно-транспортного происшествия травму руки получил водитель «Киа», в автомобиле «Субару» никто не пострадал: взрослые были пристегнуты штатными ремнями безопасности, дети 3-х и 7-летнего возраста находились в салоне с использованием детских удерживающих устройств (в автокреслах).
За пьяную езду водителю придется ответить по всей строгости закона.