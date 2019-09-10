10.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р-256 в Бердске

13:30 10.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Виновник аварии повредил руку. Никто из семьи, ехавшей в «Субару», не пострадал. Они были пристегнуты, дети в возрасте 3 года и 7 лет находились в автокреслах.

Пьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р 256 в Бердске
Бердский участок трассы Р-256 составляет 10 км

На бердском участке трассы Р-256 в районе Нового поселка произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 10 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

5 сентября около 19 часов на автодороге «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул 49-летний водитель автомобиля «Киа Соул», управляя в нетрезвом виде, совершил наезд на дорожное ограждение справа по ходу своего движения. Он ехал в направлении Бердска. Затем произошло столкновение с попутным автомобилем «Субару Легаси» под управлением 35-летнего водителя, в котором находилась семья с двумя несовершеннолетними детьми.

В результате дорожно-транспортного происшествия травму руки получил водитель «Киа», в автомобиле «Субару» никто не пострадал: взрослые были пристегнуты штатными ремнями безопасности, дети 3-х и 7-летнего возраста находились в салоне с использованием детских удерживающих устройств (в автокреслах).

За пьяную езду водителю придется ответить по всей строгости закона.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где проблемные места на трассе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неадекватный Билан: петицию с жалобой на выступление певца в День города написали в Самаре
14:15 10-09-2019
Неадекватный Билан: петицию с жалобой на выступление певца в День города написали в Самаре
БердскУберут сухостой и свалку за 1,2 млн рублей у нефтебазы "Гигант" в Бердске
14:00 10-09-2019
Уберут сухостой и свалку за 1,2 млн рублей у нефтебазы
РПЦ и чиновники отправили православный «автопоезд» за 3,3 млн рублей по Новосибирской области
13:45 10-09-2019
РПЦ и чиновники отправили православный «автопоезд» за 3,3 млн рублей по Новосибирской области
БердскПьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р-256 в Бердске
13:30 10-09-2019
Пьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р-256 в Бердске
БердскОтключили горячую воду в 8 многоквартирных домах и детсаду в центре Бердска
13:22 10-09-2019
Отключили горячую воду в 8 многоквартирных домах и детсаду в центре Бердска
Пассажир скончался на борту самолета рейса Владивосток-Москва
13:15 10-09-2019
Пассажир скончался на борту самолета рейса Владивосток-Москва
БердскВыпускница-2019: Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как и зарубежной 1
13:00 10-09-2019
Выпускница-2019: Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как и зарубежной
В топ-10 городов с самыми красивыми женщинами в России попал Новосибирск
12:45 10-09-2019
В топ-10 городов с самыми красивыми женщинами в России попал Новосибирск
БердскВласть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты 19
12:37 10-09-2019
Власть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты
Поедать трупы людей полезным для человечества назвал ученый из Швеции 1
12:30 10-09-2019
Поедать трупы людей полезным для человечества назвал ученый из Швеции