Уберут сухостой и свалку за 1,2 млн рублей у нефтебазы «Гигант» в Бердске

Сотрудники бердского лесхоза вначале удалят сухостой, затем вырежут кустарник, в последнюю очередь в роще микрорайона Молодежного ликвидируют мусорные кучи.

Бердский лесхоз постоянно проводит рубку ухода на территории городских лесов

Завалили мусором рощу между микрорайоном Молодежным и нефтебазой «Гигант» в Бердске.

На несанкционированной свалке в прошедшие выходные побывал дежурный по городу и осмотрел территорию. Кроме свалки он обнаружил срезанные неубранные ветки, о чем сообщил начальнику управления природными ресурсами Светлане Шерстобитовой. С 9 по 13 сентября будет оставлен график уборки рощи, проведение работ запланировано на конец сентября, отметила на совещании чиновников 9 сентября дежурная по городу.

По словам Светланы Шерстобитовой, они уже отыграли аукцион на 1,2 млн рублей непосредственно по данному участку, лесхоз запланировал провести работу в роще в сентябре.

-Мы будем убирать сухостой, вырежем кустарники и уберем свалку, — сообщила Светлана Васильевна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, предусмотрена ли утилизация отходов. И получил утвердительный ответ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сессии бердского горсовета в феврале этого года депутаты проголосовали за выделение 1,2 млн рублей из местного бюджета на проведение лесопатологического обследования, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов, проведение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий на территории бердского муниципального лесничества Новосибирской области. Для данных мероприятий деньги из бердского бюджета были выделены впервые. Лесопатологическое обследование на 113,7 га городских лесов провели сотрудники Центра лесозащиты. На данное обследование ушло 68 820 рублей.