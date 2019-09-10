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Погибла на месте ДТП: Неизвестную женщину сбил посреди трассы Р-254 водитель на фуре из Татарстана

18:44 10.09.2019 Фото: pixabay.com
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Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины ДТП, а также личность погибшей.

Погибла на месте ДТП: Неизвестную женщину сбил посреди трассы Р 254 водитель на фуре из Татарстана
На 1123-м км автодороги большегруз совершил наезд на женщину, которая шла по середине проезжей части

9 сентября в 21.40 34-летний житель Республики Татарстан, управляя большегрузным автомобилем «Скания», двигался по трассе Р-254 «Иртыш» из Омска в направлении города Новосибирска. В пути следования на 1123-м км автодороги он совершил наезд на женщину, которая шла по середине проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленная женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины ДТП, а также личность погибшей.

Источник: МВД по НСО

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