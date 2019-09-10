Поедать трупы людей полезным для человечества назвал ученый из Швеции

Кроме того, он предложил в качестве альтернативы «более реальные» варианты, такие как поедание домашних животных и насекомых. Но каннибализм приводит к эпидемии «смеющейся смерти».

До 1960-х годов аборигены Папуа-Новой Гвинеи практиковали поедание своих мертвецов

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

По его мнению, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.

Аргумент Содерлунда о каннибализме был главным и центральным во время дискуссии «Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть?». «Консервативные» табу против каннибализма, по его словам, со временем могут измениться, если люди попробуют это новое блюдо.

На мероприятии, в частности, обсуждался вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем.

На вопрос во время интервью после беседы, готов ли он лично пробовать человеческую плоть, Содерлунд сказал, что он открыт для этой идеи.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным… Я должен сказать… Я был бы готов хотя бы попробовать это», — сказал он.

Также ученый предложил в качестве альтернативы «более реальные» варианты, такие как поедание домашних животных и насекомых.

Отмечается, что внедрению идей профессора может помешать потенциальная опасность каннибализма для здоровья. Например, до 1960-х годов аборигены Папуа-Новой Гвинеи практиковали поедание своих мертвецов. Эта практика привела к эпидемии «болезни Куру», также известной как смеющаяся смерть.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, заболевание вызывается инфекционным агентом — белком, обнаруженным в пораженной ткани головного мозга человека.

Источник: РИА Новости