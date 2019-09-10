Колдуны заставили купить фильтр за 25 тыс. рублей старушку в Бердске

81-летняя бердчанка уверена, что продавцы обладают экстрасенсорными способностями, они ввели ее в такое состояние, что она без сомнений отдала деньги.

Пенсионерка уверяла, что находилась под колдовскими чарами, когда подписывала договор на установку фильтра для воды

Предупредить о мошенниках, обладающих сверхъестественной силой, хочет всех горожан 81-летняя жительница Бердска.

Несколько дней назад в дверь квартиры Татьяны Дмитриевны постучались девушка лет 20 и парень лет 30. Сказали, что они из управляющей компании.

— Как не открыть управляющей компании? Я их впустила. Как только они вошли, девушка начала меня «обрабатывать». Я считаю, что они обладают сверхъестественной силой, причем, большой. Говорили, что вода отвратительного качества, все жалуются, необходимо устанавливать фильтры. И всем абсолютно, без разговоров, эти фильтры для воды будут устанавливать. Парень орудует на кухне. А девушка со мной в комнате договор составляет. И заговаривает меня. Показывает, мол, посмотрите, фильтр стоит 36 тыс. рублей, а если у меня есть ветеранский документ, то обойдется в два раза дешевле. Я эти 18 тыс. рублей отдала, после того как поставили фильтр. А через час парень опять приходит, приносит чек. И говорит, что мне нужно дополнительно оплатить еще 7000 рублей. Я отдала и эти деньги. Вы мне поверьте, это люди, которые обладают сверхъестественной силой, это точно. Я была в таком состоянии, мне было так плохо, что я была не в состоянии читать договор. Просто расписывалась, расписывалась и расписывалась. Парень сказал, что придет в феврале менять фильтры. Это точно колдуны, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» пенсионерка.

Татьяна Дмитриевна призналась, что уже не первый раз становится жертвой мошенников. Она отдала им очень крупную сумму денег, сын оставлял на хранение. Вроде бы была научена горьким опытом, так нет, ситуация опять повторилась. Натворила дел, горько вздыхает старушка.

У бердчанки, как она говорит, нет здоровья искать возможность наказать мошенников. Да и человек она церковный — негоже ей ходить по судам. Хочет одного: пусть ее горький опыт послужит кому-то примером и не даст попасться на удочку мошенников.

«Курьер. Среда. Бердск» уже много раз рассказывал о подобных историях. Ходят по бердским многоэтажкам молодые люди, представляются сотрудниками горводоканала и уверяют жителей, что по их дому очень много жалоб по напору воды — нужно проверить. Организация эта коммерческая и в ней действительно есть слово «водоканал». В 2017 году установка фильтров обходилась в 7200 рублей, дополнительное сервисное обслуживание — 11 тыс. рублей. Что говорить, за пару лет цены на фильтры выросли.

В 2017 году сотрудники этой фирмы постучались в квартиру пенсионерки. Она их впустила. Начали рекламировать фильтр, который ей просто необходим. И она его приобрела. Плюс к этому заплатила за сервисное обслуживание 11000 рублей. Когда поняла, что выбросила деньги на ветер, написала претензию в фирму. По поводу приобретения фильтра она ничего не имела против, хотела вернуть деньги, выплаченные за сервисное обслуживание. Привлекла к помощи юриста и сотрудников Роспотребнадзора.

Но. Договор подписывают дееспособные люди. Оспорить его невозможно. Введение в заблуждение и юридическая неграмотность здесь не сработает, боле того, подписаны акты о выполнении работ. У организации есть сайт, где предоставлен прейскурант. В качестве одной из услуг есть вызов специалиста, 2000 рублей из этих 11000 рублей. Хотя вы не вызывали специалистов, но подписали акт выполненных работ, вы претензий не имеете не по качеству, не по ассортименту работ. Поэтому бердчанке на ее претензию фирма дала ответ, что в день установки ей предоставили услуги: выезд специалиста, установку фильтра и так далее на 9000 рублей. Договор на сервисное обслуживание заключается на 5 лет. Поэтому ей ответили: вы ведь не отказываетесь от установки фильтра, а только от сервисного обслуживания, хорошо, мы расторгнем договор, вы нам возмещаете фактические убытки, 9000 рублей. Оставшиеся 2000 рублей вы можете забрать в одном из ближайших офисов.

В Бердске нет муниципального предприятия «Водоканал». Водоснабжением занимается МУП «Комбинат бытовых услуг». Но сотрудники КБУ приходят в квартиры строго по вызову и только в сопровождении представителей организации, обслуживающей дом (УК, ТСЖ).