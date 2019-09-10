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Трамп не в курсе: тайного спецагента из числа VIP-чиновников вывезли США из России

11:15 10.09.2019 Фото: pixabay.com
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Причиной эвакуации стали опасения из-за неправильного обращения с секретными разведданными со стороны Трампа и его администрации, что могло разоблачить агента.

Трамп не в курсе: тайного спецагента из числа VIP чиновников вывезли США из России
Трамп ответил на данные о секретной эвакуации осведомителя США из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает ничего об истории с вывезенным из России в 2017 году американским спецагентом. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, трансляцию выступления вел телеканал Fox.

«Я ничего об этом не знаю. Вижу, что ЦРУ великолепно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает», — сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников администрации Трампа сообщил, что в 2017 году спецслужбы США провели секретную спецоперацию. По данным канала, они вывезли из России своего тайного агента, являвшегося одним из наиболее высокопоставленных чиновников в российском правительстве.

Один из собеседников отметил, что причиной стали опасения из-за неправильного обращения с секретными разведданными со стороны Трампа и его администрации, что могло разоблачить агента.

Директор управления по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл заявила, что информация о том, что к операции привело обращение американского лидера с секретными данными, является неточной. По ее словам, он ежедневно имеет к ним доступ.

Источник: РБК

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