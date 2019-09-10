РПЦ и чиновники отправили православный «автопоезд» за 3,3 млн рублей по Новосибирской области

Только аренда автобусов для «автопоезда» обойдется бюджету в 2,4 млн рублей. В каждом районе запланированы «гала-концерт» и проповеди. Власти оплачивают ежегодную работу православного миссионерского поезда и корабля-церкви.

«Важна и духовная работа, возможность прикоснуться к культурным ценностям родного региона», — заявил Травников.

Миссионерский «автопоезд „За духовное возрождение России“» стартовал из Новосибирска по семи районам области. Акцию, включающую православные таинства, медосмотры, консультации чиновников и концерты, организовали местные епархия РПЦ и правительство на средства бюджета.

Губернатор Андрей Травников, спикер заксобрания Андрей Шимкив и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим проводили в миссионерское путешествие «автопоезд „За духовное возрождение России“». Он посетит семь отдаленных районов области: Кыштовский, Венгеровский, Северный районы, Доволенский, Здвинский, Кочковский и Маслянинский, сообщила пресс-служба облправительства. Жители смогут встретиться с православными священниками, получить консультации врачей и специалистов соцзащиты.

«Мы каждый раз убеждаемся: жителям самых маленьких и самых отдалённых деревень нужна не только практическая помощь — медицинская, социальная. Не менее важна и духовная работа, возможность прикоснуться к культурным ценностям родного региона», — заявил Травников.

В работе «автопоезда» принимают участие более 180 человек, в том числе, «областные творческие коллективы». В каждом районе запланирован «гала-концерт». Пресс-служба новосибирской епархии РПЦ сообщила, что также пройдут спектакли и творческие вечера. Священники будут исповедовать и вести богослужения.

Как отметили в РПЦ, «автопоезд» — часть акции «За духовное возрождение России»», которую новосибирская епархия проводит с 1995 года. В последнее время ее поддерживает облправительство за счет бюджета. Власти оплачивают ежегодную работу православного миссионерского поезда и корабля-церкви, на которых, помимо священников, также работают медики и чиновники.

По данным сайта госзакупок, «автопоезд» обойдется областному бюджету почти в 3,3 млн рублей, из которых 900 тыс. рублей уйдет на организацию «культурно-просветительских мероприятий» по пути следования миссионеров. Заказчиком выступило областное министерство региональной политики, которое указало в качестве цели «укрепление в общественном сознании самоидентификации общероссийской гражданской нации, гармонизации межнациональных отношений и духовно-нравственного воспитания населения».

Контракт получило областное автономное учреждение «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ».

Подрядчик должен провести церемонии проводов с духовым оркестром и его встречи с награждением в Новосибирске, снять фильм об акции, а также организовать по одному концерту в каждом из семи районов. Для этого «Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» понадобится «режиссерско-постановочная группа», состоящая из режиссера, его помощника, двоих ведущих, видео-, свето- и звукорежиссера.

Аренда автобусов для «автопоезда» обойдется бюджету в 2,4 млн рублей. Властям понадобилось шесть транспортных средств по 46 мест каждый. Контракт заключили с единственным участником — ООО «Партнер».

По данным Rusprofile, фирма заработала на госконтрактах более 27 млн рублей. Она возила людей по заказам областного «Дома молодежи», «Агенства поддержки молодежных инициатив» и театра оперы и балета. «Партнером» владеет Константин Викторович Данн, который числился среди учредителей «Евразия-Тур» вместе с Виктором Данном — совладельцем туристических компаний «Олимпия-Райзен-Сибирь» и «Олимпия Трэвел». Они заработали на господрядах около 150 млн рублей, причем, большую часть на контрактах Новосибирского госуниверситета (НГУ).

Источник: tayga.info