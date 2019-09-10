Пассажир скончался на борту самолета рейса Владивосток-Москва

По предварительным данным, у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Борт вынужденно сел в Нижнем Новгороде. Но прибывшие медики констатировали смерть пассажира.

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа. Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

«По предварительным данным, у пожилого пассажира самолета, летевшего из Владивостока в Москву и севшего в Нижнем Новгороде, случился сердечный приступ. Медицинская помощь была организована своевременно, однако медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть пассажира», — отметила собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что сейчас борт готовится к отправке в пункт назначения.

Источник: ТАСС