Проблемы со зрением у 72% детсадовцев и школьников показало обследование в Бердске

Офтальмологи провели скрининг в школе №2 и детском саду №2. Детей со сниженным зрением ждет углубленное обследование в конце сентября или начале октября.

Немало юных бердчан имеют проблемы со зрением

Подавляющее количество детей со снижением зрения показали результаты скрининга, проведенного в детсаду №2 и школе №2 в Бердске специалистами Новосибирского филиала микрохирургии глаза им. академика Федорова.

— Обратите внимание: у 72,2% детей по итогам дистанционного скринингового обследования было выявлено снижение зрения. На перспективу мы наметили мероприятия более углубленного обследования этой категории детей. Оно будет проходить на базе детского поликлинического отделения. Предполагаемое время — конец сентября-начало октября, — сообщила на совещании чиновников 9 сентября главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.