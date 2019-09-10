А колбаски хочется, однако: на 4457 рублей 31 копейку считает власть питается один житель Бердска в месяц

Лишь на 8% выросла стоимость месячной продуктовой корзины с начала года. А по сравнению с июлем даже упала — почти на 2%.

В продуктовой корзине на месяц учитывают мяса и мясопродуктов – 17,2%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в августе 2019 года составила 4457,31 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9% (с начала года выросла на 8%), сообщает Новосибирскстат.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,8%, на долю молочных продуктов приходится 19,9%, плодов и овощей – 17,7%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, рыбы и жиров – по 4,8%, чая, соли и специй – 3,8%, сахара и кондитерских изделий, яиц – по 2%.

В августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, жиров и яиц. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.