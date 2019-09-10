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Частный детсад «Кристаллик-2» открыл бизнесмен Виктор Голубев в День города в Бердске

18:21 10.09.2019 Фото: berdsk.nso.ru
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Новый садик на ул. К. Маркса, рассчитанный на 120 детей, стал вторым, построенным благодаря государственно-частному партнерству предпринимателя и муниципалитета.

Частный детсад «Кристаллик 2» открыл бизнесмен Виктор Голубев в День города в Бердске
Частный детский сад «Кристаллик-2» на ул. К. Маркса гостеприимно распахнул двери в День рождения города

Когда-то здесь уже был детский сад Бердского радиозавода, а затем в здании долгое время размещалась соцзащита Бердска.

При входе на территорию нового «Кристаллика» детей и их родителей встречает башня с часами, как символ нового времени. А рядом с входом установлена скульптура женщины с детьми, как олицетворение образа любящей мамы и внимательного воспитателя.

«Кристаллик-2» на ул. К. Маркса стал вторым по счёту детским садом, построенным благодаря государственно-частному партнерству предпринимателя Виктора Голубева и муниципалитета. Первый располагается на ул. Боровой в микрорайоне Молодежном.

Слова поздравления с Днем города и с открытием садика первым произнес Глава города Бердска Евгений Шестернин:

-Поздравляю вас с днем рождения нашего миниатюрного города! И очень символично, что в этот день самые маленькие бердчане получили такой замечательный подарок — новый детский сад!

Глава также отметил, что в рамках реализации проекта «И стар, и млад» Бердск получил сразу два важных объекта – и современное помещение для оказания соцуслуг и частный детский сад.

Педагогами детсада «Кристаллик» за неполные 10 лет существования разработаны собственные образовательные программы, которые отмечены на всероссийском уровне. В «Кристаллике» большое внимание уделяют здоровью детей и занятиям спортом, здесь развивают творческие и интеллектуальные способности малышей. Ребята обучаются английскому языку, робототехнике, шахматам, рисованию.

Собственная кухня, дополнительные кабинеты для медиков и педагогов, спортивный и музыкальный залы, футбольная площадка и театр со сценой – все для гармоничного развития и комфортного времяпрепровождения детей.

Стены «Кристаллика» украшены изображениями сказочных героев, радует глаз просторный холл с фотографиями спортсменов, шахматная зона, уютные спальные и игровые комнаты. В новом садике – 4 группы, рассчитанные на 120 малышей, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В день открытия «Кристаллик» получил множество подарков и тёплых пожеланий.

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От редакции

Ваши дети ходили в частный садик?

Аноним, 10 сентября 2019 11:23
Молодец все таки этот Голубев
Благодаря ему город действительно улучшается
Новый мэр, 10 сентября 2019 12:19
Это чисто бизнес, молодец весь бизнес в стране благодаря ему страна действительно улучшается
Аноним, 10 сентября 2019 13:35
За садик сколько тополей обяжут спилить?
Аноним, 10 сентября 2019 13:15
Кто ходит к нему в садик за 10т.р., того снимают с очереди в муниципальный детский сад...чтобы ребенка до школы не имели право никуда перевести.Все ради денежек.
Новый мэр, 10 сентября 2019 14:18
Все верно, я же сказал что это чисто бизнес, за что его так боготворить?
Аноним, 10 сентября 2019 18:41
Чушь: никто из очереди не снимает.
Зачем вы лжете?
Аноним, 10 сентября 2019 13:55
На день города ещё шашлычку и автомойку открыли.
Аноним, 10 сентября 2019 14:21
Если вы не можете позволить себе детский сад для своего ребёнка с такими условиями, то завидуйте молча! А мы ходим и всем довольны, по крайней мере за ребёнка спокойны!
Аноним, 10 сентября 2019 15:05
Да многие и не завидовали бы, если бы Голубев сам детский сад построил за свои деньги!Меценат!
Михаил, 10 сентября 2019 17:17
Чему завидовать то? То, что вы содержите налогами гос.садики, а водите в частный за деньги? Побольше бы таких как вы)
Аноним, 10 сентября 2019 14:35
..не хотите не водите Ни кто ни кого не принуждает.
Аноним, 10 сентября 2019 15:58
Голубев из того, что было, конфетку слепил. Ещё и пристроил корпус новый. На свои деньги. Попробуйте, может у вас лучше получится. А то просто жаба вас душит.
zizou, 10 сентября 2019 17:16
Попробуйте, может у вас лучше получится.
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попробовали бы. если б дали
Артём, 10 сентября 2019 17:38
А задержка по зарплате 2 месяцев
Психиатр, 10 сентября 2019 18:35
А кто не даёт-то? За руки держат?) Только хаять и можете.
Да уж.., 10 сентября 2019 18:32
Ну вот. Зашипели строители диванные..

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