Частный детсад «Кристаллик-2» открыл бизнесмен Виктор Голубев в День города в Бердске

Новый садик на ул. К. Маркса, рассчитанный на 120 детей, стал вторым, построенным благодаря государственно-частному партнерству предпринимателя и муниципалитета.

Частный детский сад «Кристаллик-2» на ул. К. Маркса гостеприимно распахнул двери в День рождения города

Когда-то здесь уже был детский сад Бердского радиозавода, а затем в здании долгое время размещалась соцзащита Бердска.

При входе на территорию нового «Кристаллика» детей и их родителей встречает башня с часами, как символ нового времени. А рядом с входом установлена скульптура женщины с детьми, как олицетворение образа любящей мамы и внимательного воспитателя.

«Кристаллик-2» на ул. К. Маркса стал вторым по счёту детским садом, построенным благодаря государственно-частному партнерству предпринимателя Виктора Голубева и муниципалитета. Первый располагается на ул. Боровой в микрорайоне Молодежном.

Слова поздравления с Днем города и с открытием садика первым произнес Глава города Бердска Евгений Шестернин:

-Поздравляю вас с днем рождения нашего миниатюрного города! И очень символично, что в этот день самые маленькие бердчане получили такой замечательный подарок — новый детский сад!

Глава также отметил, что в рамках реализации проекта «И стар, и млад» Бердск получил сразу два важных объекта – и современное помещение для оказания соцуслуг и частный детский сад.

Педагогами детсада «Кристаллик» за неполные 10 лет существования разработаны собственные образовательные программы, которые отмечены на всероссийском уровне. В «Кристаллике» большое внимание уделяют здоровью детей и занятиям спортом, здесь развивают творческие и интеллектуальные способности малышей. Ребята обучаются английскому языку, робототехнике, шахматам, рисованию.

Собственная кухня, дополнительные кабинеты для медиков и педагогов, спортивный и музыкальный залы, футбольная площадка и театр со сценой – все для гармоничного развития и комфортного времяпрепровождения детей.

Стены «Кристаллика» украшены изображениями сказочных героев, радует глаз просторный холл с фотографиями спортсменов, шахматная зона, уютные спальные и игровые комнаты. В новом садике – 4 группы, рассчитанные на 120 малышей, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В день открытия «Кристаллик» получил множество подарков и тёплых пожеланий.