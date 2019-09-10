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Скотчем связал риэлтора и ограбил с пистолетом 43-летний житель Новосибирска

11:45 10.09.2019 Фото: 54.мвд.рф
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Он назначил встречу женщине под видом клиента. Связав потерпевшую в ее машине, он украл мобильник и золотые украшения и скрылся. Полиция задержала подозреваемого и устанавливает его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Скотчем связал риэлтора и ограбил с пистолетом 43 летний житель Новосибирска
В Новосибирске задержан подозреваемый в разбойном нападении на риэлтора

В Новосибирске задержан подозреваемый в разбойном нападении на риэлтора, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 9 сентября.

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале сентября 43-летний мужчина под видом потенциального клиента обратился к работнику одного из агентств недвижимости города Новосибирска с просьбой помочь ему арендовать квартиру. Вечером 4 сентября 30-летний риэлтор подъехала на своем автомобиле к дому по улице Дегтярева, где ее ожидал подозреваемый.

В ходе встречи злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, связал женщину скотчем, похитил у нее мобильный телефон и золотые украшения, и, оставив в машине, скрылся. Потерпевшей удалось самостоятельно освободиться от скотча. Она обратилась за помощью к жителям ближайшего дома, откуда позвонила в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Управления МВД России по городу Новосибирску и Отдела полиции № 6 «Октябрьский» во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области установили и задержали 43-летнего жителя Железнодорожного района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за разбой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Всех, кто пострадал от противоправных действий данного гражданина просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-51, 232-17-70, 232-17-94.

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