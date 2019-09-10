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Выпускница-2019: Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как и зарубежной

13:00 10.09.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Медалистка из Бердска Валерия Дудина мечтает, чтобы в городе появилось метро из Новосибирска и хотела бы стать такой же классной певицей, как Полина Гагарина.

Выпускница 2019: Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как и зарубежной
Маленькая сокровенная мечта бердчанки стать певицей, как Полина Гагарина

Валерия Дудина, медалистка, выпускница школы №8, поступила в педагогический университет на педагога дополнительного образования, в будущем планирует организовать свою студию для раскрытию таланта детей.
— Кто-то говорит, что ему медаль далась легко, я так не могу сказать. Я все свое свободное время тратила на подготовку, и самое главное — мне хотелось порадовать родителей. Я один ребенок в семье, и на меня они возлагали большие надежды. Мама и папа мечтали пройтись по красной ковровой дорожке, и мечта сбылась! — поделилась медалистка.

Творчество учит мыслить шире избавляет от шаблонов

Большую поддержку оказывали учителя. Если что-то не получалось, занимались дополнительно. Валерия закончила отделение академического вокала в бердской музыкальной школе им. Свиридова. Ее педагог — Лилия Жданова, ученикам которой рукоплескала великая Монсеррат Кабалье.

— Лилия Николаевна очень внимательная, понимающая, мудрая. Именно она привила мне любовь к музыке и научила владеть голосом виртуозно, — рассказала девушка.
Валерия победительница многочисленных международных вокальных конкурсов. Недавно она написала песню, с которой выступила на финале конкурса «Ордынка».

Маленькая сокровенная мечта бердчанки стать певицей, как Полина Гагарина.
— У нас много появляется людей, типа Ольги Бузовой, которые не поют, а просто что-то изображают на сцене. Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как к зарубежной. У нас масса музыкантов достойных с шикарным диапозоном — Полина Гагарина, Анни Лорак,- считает выпускница.

Чтобы сейчас состояться в любой профессии, нужно быть творческим, мыслить креативно. Творчество учит мыслить шире, избавляет от шаблонов.
— Одна из моих педагогов заметила, что нужно всегда держаться вблизи талантливых людей, потому что они могут изменить мир. Если вы находитесь в комнате с талантливым человеком, вы будете развиваться, но если вы в какой-то момент становитесь самым талантливым в этой комнате, выйдите из нее и ищите другую комнату, — рассуждает бердчанка.

Я не говорю, чтобы лекарства стали бесплатными, но пусть они станут дешевле
18-летняя выпускница планирует заводить семью к 25 годам:
— Я не хочу встречаться с творческим человеком. Главное, чтобы он был воспитанный, не грубил, руку не поднимал. С хорошим чувством юмора, спортивный, умный, верный, брюнет.

По мнению девушки, в Бердске не хватает мест, где можно отдохнуть молодежи.
— Больше парков — это было бы круто. Было бы здорово, если бы в Бердске провели метро из Новосибирска. Я бы с удовольствием ездила чаще в родной город.

Главная проблема в обществе — медицина. Девушка хотела, бы чтобы лекарства не стоили так дорого:
— Чтобы от простуды вылечиться, нужно как минимум 500 рублей, не говоря уже о чем-нибудь серьезном. Я не говорю, чтобы лекарства стали бесплатными, но пусть они станут дешевле.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Ваш любимый российский певец?

Аноним, 10 сентября 2019 14:07
Лера, совет тебе простой, беги от этого болота.

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