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Полиция установила напавшего на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске

10:55 10.09.2019, Алена Романцова Фото: со страницы социальной сети «ВКонтакте» Ивана Почевалова
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Отец пострадавшей девушки предоставил все данные в полицию — имя, адрес, телефон подозреваемого. Но мужчину пока не задержали — проводят проверку. Отец хочет самого сурового наказания.

Полиция установила напавшего на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске
Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Установлена личность подозреваемого, который нанес телесные повреждения школьнице 17 лет в Бердске. Об этом сегодня, 9 сентября, рассказали в пресс-службе ОВД по Новосибирской области. Напомним, что 1 сентября в подъезде дома №37 ул. Попова девушка возвращалась с торжественной линейки, когда перед дверью квартиры ее несколько раз ударил по голове мужчина. Отец девочки услышал крики и бросился догонять избившего его дочь, но тому удалось сбежать.

— Девушка проходит лечение. По судебной экспертизе будет установлен характер и тяжесть полученной травмы, тогда и будет принято решение по какой статье привлекут подозреваемого. Сейчас он еще не задержан, проводится проверка. Но с ним тоже идет работа, его вызывали в полицию. Решение будет принято в самое ближайшее время, — подчеркнул дежурный ОВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск».

После того, как установят тяжесть травмы будет ясно, пока какой статье мужчину можно привлечь. Но скорее всего его не посадят, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня отец девочки Иван Почевалов. 5 сентября они с женой были на приеме у начальника полиции Бердска Владимира Соколова. Напомним, что он сам взял видео с камер наблюдения, узнал внешность, место работы и даже телефон подозреваемого. После этого предоставил все данные в правоохранительные органы.

— Мне, конечно, хотелось бы, чтобы его посадили. Но адвокат нам сказал, что этого скорее всего не будет. Он не судимый, и за то, что произошло навряд ли ему дадут реальный срок, условный в лучшем случае. Начальник полиции сказал — работаем, объявили в розыск этого человека. Его личность установлена, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Иван сегодня, 9 сентября.

Пока школьница поправляется, полицейские обещали оперативно провести работу. Как скоро будет задержан мужчина и по какой статье, читайте в ближайшее время.

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От редакции

Алена Романцова

Аноним, 09 сентября 2019 11:54
Несостыковка, то уже вызывали в полицию, работали с ним, то объявили в розыск, а дела нет, только материал, никакой конкретики, скорей всего ничего ещё не делали...
Аноним, 09 сентября 2019 12:53
почему не пишут,что этот урод хотел от девочки? почему он на нее напал? я не думаю,что хотел ограбить.Если его вызывали на допрос-значит он рассказал причину своего поведения. Не доводите родителей до самоуправства!!!
Человек, 09 сентября 2019 18:16
А может, дети его дразнили! Мы в детстве тоже дразнили взрослых, так если бы нам "попало", я сейчас думаю, что поделом!
Аноним, 09 сентября 2019 12:56
А кого волнует ??? Полиции- надо поймать, привести и доказать,что этот делал попытки,а может и нет.Просто обидел девчонку. Отец молодец-не сдается.
evro, 09 сентября 2019 13:38
Я опять в шоке! Значит, у нас можно спокойно дубасить по голове кого-нибудь и все,что тебе светит за это в худшем случае- условный срок. А,если б дочку какого-нибудь депутата так шарахнули? Тоже срок бы не светил?
911, 09 сентября 2019 13:39
Он же не на митинге был,чтобы сразу на нары!
Николай, 09 сентября 2019 15:01
Если чиновника ударил- полтора года(как с Кокориным и Мамаевым). А ребёнка- условный срок? Ужас!
Аноним, 09 сентября 2019 16:02
Полиция "установила" личность. Ай да молодцы. Не вспотели, бедолаги?
Папаша, сходи домой к товарищу, свяжи ему руки и приведи на Пушкино. Заполни сам протокол и сдай дело в суд.

А то полицаям некогда, все трудяться и трудяться.
худой, 09 сентября 2019 16:07
Мне нравится! Отец взял видео с камер, установил личность подозреваемого, узнал его телефон, предоставил всё полиции!А, что в это время делала полиция?! Искала того кто написал Путин ...! Теперь они даже не знают как поступить с этим отморозком, а в это время отморозок спокойно себе разгуливает по улицам города! Предлагаю отцу ребенка, заставить отморозка написать под камеры, что Путин "слово из трех букв", вот тогда наверное наши доблесные полицаи зашевелят своими задницами!
Аноним, 09 сентября 2019 16:13
Пожизненно впаять без разбирательств. Пусть подумает. Таких коментов ждут? Тут надо разобраться за что девочка получила и не факт что не за дело.
Raven, 09 сентября 2019 22:27
А какие мотивы то у него были? Просто так подойти и ударить незнакомого человека. У него хобби что ли ходить по подъездам и бить девушек. Тогда больной просто
Аноним, 10 сентября 2019 10:38
Что сказать? Поэтому у нас будут самосуды. Какой отец оставит такое без последствий?
Аноним, 10 сентября 2019 14:03
Вроде было что то аналогичное с гастрбайтером каким то года 3-4 назад.
Тоже полиция ничего не делала пока он не свалил куда подальше.

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