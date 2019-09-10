Полиция установила напавшего на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске

Отец пострадавшей девушки предоставил все данные в полицию — имя, адрес, телефон подозреваемого. Но мужчину пока не задержали — проводят проверку. Отец хочет самого сурового наказания.

Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Установлена личность подозреваемого, который нанес телесные повреждения школьнице 17 лет в Бердске. Об этом сегодня, 9 сентября, рассказали в пресс-службе ОВД по Новосибирской области. Напомним, что 1 сентября в подъезде дома №37 ул. Попова девушка возвращалась с торжественной линейки, когда перед дверью квартиры ее несколько раз ударил по голове мужчина. Отец девочки услышал крики и бросился догонять избившего его дочь, но тому удалось сбежать.

— Девушка проходит лечение. По судебной экспертизе будет установлен характер и тяжесть полученной травмы, тогда и будет принято решение по какой статье привлекут подозреваемого. Сейчас он еще не задержан, проводится проверка. Но с ним тоже идет работа, его вызывали в полицию. Решение будет принято в самое ближайшее время, — подчеркнул дежурный ОВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск».

После того, как установят тяжесть травмы будет ясно, пока какой статье мужчину можно привлечь. Но скорее всего его не посадят, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня отец девочки Иван Почевалов. 5 сентября они с женой были на приеме у начальника полиции Бердска Владимира Соколова. Напомним, что он сам взял видео с камер наблюдения, узнал внешность, место работы и даже телефон подозреваемого. После этого предоставил все данные в правоохранительные органы.

— Мне, конечно, хотелось бы, чтобы его посадили. Но адвокат нам сказал, что этого скорее всего не будет. Он не судимый, и за то, что произошло навряд ли ему дадут реальный срок, условный в лучшем случае. Начальник полиции сказал — работаем, объявили в розыск этого человека. Его личность установлена, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Иван сегодня, 9 сентября.

Пока школьница поправляется, полицейские обещали оперативно провести работу. Как скоро будет задержан мужчина и по какой статье, читайте в ближайшее время.