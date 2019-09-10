10.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

11:05 10.09.2019
0

По адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 в редакции «Курьер.Среда.Бердск» горожане смогут так же распечатать текст, отсканировать документы, составить резюме. (ПРАЙС-ЛИСТ)

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38(т.2-70-12, 8-913-204-85-02) и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

График работы

Понедельник, среда с 7.30 до 19.00
Вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00
Суббота с 10 до 16.00
без обеда, воскресенье — выходной

с 01.01.2019г. прайс-лист на следующие услуги г.Бердск:

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона Прогон 4р.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 5р. От 1 шт. до 50шт.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 4,5р. От 51 шт.
Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15р. До 10Мб
Отправка/прием файлов по электронной почте От 3 файлов 30р.
Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20р. До 10 Мб
Сканирование документов, фото Шт. 10р. До А4 формата
Запись файлов на флеш-карту Шт. 15р. Флеш-карта Ваша
Набор текста (формат А4) Стр. 100р.
Составление резюме Стр. 100р.
Рассылка резюме до 5 адресов 75р.
Отправка факса (1 страница) Бердск 30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница) (Россия) 60р.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неадекватный Билан: петицию с жалобой на выступление певца в День города написали в Самаре
14:15 10-09-2019
Неадекватный Билан: петицию с жалобой на выступление певца в День города написали в Самаре
БердскУберут сухостой и свалку за 1,2 млн рублей у нефтебазы "Гигант" в Бердске
14:00 10-09-2019
Уберут сухостой и свалку за 1,2 млн рублей у нефтебазы
РПЦ и чиновники отправили православный «автопоезд» за 3,3 млн рублей по Новосибирской области
13:45 10-09-2019
РПЦ и чиновники отправили православный «автопоезд» за 3,3 млн рублей по Новосибирской области
БердскПьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р-256 в Бердске
13:30 10-09-2019
Пьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р-256 в Бердске
БердскОтключили горячую воду в 8 многоквартирных домах и детсаду в центре Бердска
13:22 10-09-2019
Отключили горячую воду в 8 многоквартирных домах и детсаду в центре Бердска
Пассажир скончался на борту самолета рейса Владивосток-Москва
13:15 10-09-2019
Пассажир скончался на борту самолета рейса Владивосток-Москва
БердскВыпускница-2019: Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как и зарубежной 1
13:00 10-09-2019
Выпускница-2019: Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как и зарубежной
В топ-10 городов с самыми красивыми женщинами в России попал Новосибирск
12:45 10-09-2019
В топ-10 городов с самыми красивыми женщинами в России попал Новосибирск
БердскВласть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты 19
12:37 10-09-2019
Власть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты
Поедать трупы людей полезным для человечества назвал ученый из Швеции 1
12:30 10-09-2019
Поедать трупы людей полезным для человечества назвал ученый из Швеции