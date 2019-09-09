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Экономить и копить деньги начали россияне

18:30 09.09.2019 Фото: pixabay.com
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Больше половины опрошенных полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок. Две трети респондентов предпочитают сберегать средства, а не тратить.

Экономить и копить деньги начали россияне
Больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок

Почти две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить, 23% граждан придерживаются обратного мнения. Помимо этого, больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок, 28% думают, что хорошее.

Отмечается, что 47% опрошенных сейчас предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что, если они там лежат, то их оттуда лучше забрать.

В рублях хранят свои сбережения 63% россиян, в долларах — 5%, в евро — 3%, еще 2% респондентов хранят средства в другой валюте, а почти треть (33%) граждан ответили, что у них нет сбережений.

По результатам исследования, почти половина опрошенных (46%) не следят за курсом доллара к рублю, 40% иногда следят, 14% делают это регулярно.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости

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