Суперпредложение от велнес-клуба «Тонус» пробное занятие за 390 руб!!!
Все подробности по телефонам:
Бердск: 310-44-70, Первомайская, 19.
Академгородок: 286-10-82, Российская, 21
Источник: Раздел велнес-клуба «Тонус» на сайте Весь Бердск.
Суперпредложение от велнес-клуба «Тонус» пробное занятие за 390 руб!!!
Все подробности по телефонам:
Бердск: 310-44-70, Первомайская, 19.
Академгородок: 286-10-82, Российская, 21
Источник: Раздел велнес-клуба «Тонус» на сайте Весь Бердск.
От редакции
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