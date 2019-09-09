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Суперпредложение от велнес-клуба «Тонус» — пробное занятие за 390 руб!

16:48 09.09.2019 Фото: Велнес-клуб Тонус
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Суперпредложение от велнес клуба Тонус пробное занятие за 390 руб!
Суперпредложение от велнес-клуба «Тонус» пробное занятие за 390 руб!

Суперпредложение от велнес-клуба «Тонус» пробное занятие за 390 руб!!!
Все подробности по телефонам:

Бердск: 310-44-70, Первомайская, 19.

Академгородок: 286-10-82, Российская, 21

Источник: Раздел велнес-клуба «Тонус» на сайте Весь Бердск.

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