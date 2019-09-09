Погиб 1,5-летний мальчик от ожогов после опрокинутого на него горячего супа в Москве

в это время родители были дома. Кастрюля стояла на подоконнике в кухне. Ребенок получил ожоги 66% поверхности тела и скончался в больнице спустя несколько часов.

В Москве ребенок погиб, вылив на себя горячий суп

Полуторагодовалый малыш получил сильнейшие ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с супом. Врачи до последнего боролись за жизнь ребенка, но спасти его так и не удалось.

Как стало известно «МК», ужасная трагедия произошла в пятницу днем на Мурановской улице в Москве. 31-летний Игорь (все имена изменены) находился дома с супругой и годовалым сыном Александром. Семья только накануне вернулась с отдыха. Каждый занимался домашними делами. Мама была в комнате, Игорь — на кухне, малыш бегал по квартире. На кухне на подоконнике остывала кастрюля с только что сваренным супом.

В какой-то момент мужчина услышал непонятный шум и, обернувшись к окну, увидел, что Саша опрокинул на себя кастрюлю. Игорь незамедлительно вызвал «скорую помощь» До их приезда родители пытались самостоятельно оказать малышу помощь, обливали его холодной водой в ванной. Приехавшие медики на месте провели все необходимые манипуляции, однако состояние ребенка оставалось крайне тяжелым — площадь ожогов составила 60% тела. Мальчик был госпитализирован в одну из детских больниц Москвы, где спустя несколько часов скончался.

Источник: mk.ru