Восстанавливаем и отбеливаем зубы правильно
Белоснежная улыбка – мечта любого человека. Красивые, без налета и отложений зубы – это не только повод для гордости, но и важный аспект здоровья человека
В современном мире, как мы знаем, улыбка - это визитная карточка человека, она помогает произвести приятное впечатление при первой встрече, а может, напротив, оттолкнуть от человека. Именно поэтому процедура восстановления зубов является довольно популярной и востребованной на сегодня.
Методов и способов восстановления зубов очень много, все они подбираются, исходя, из конкретной ситуации и отличаются технологией, стоимостью и материалами. Врач предлагает несколько оптимальных вариантов исходя из финансовых возможностей клиента.
При восстановлении незначительных сколов популярно использовать виниры или накладки. Установка коронок не теряет своей популярности. Имея много разновидностей, они дают возможность подобрать подходящую для каждого пациента.
Восстанавливая эмаль или занимаясь лечением кариеса, используют композитные материалы. Плюс данного метода в быстроте лечения, а также благодаря большому выбору оттенков, возможности, максимально точно подобрать цвет материала к цвету зубной эмали.
При повреждении зуба на половину возможна установка штифта, при условии, что корень зуба позволяет осуществить процедуру. А уже на штифт ставят коронку.
Если же костная ткань зуба пострадала, речь идет о применении импланта.
Методов и способов восстановления зубов очень много, все они подбираются, исходя, из конкретной ситуации и отличаются технологией, стоимостью и материалами. Врач предлагает несколько оптимальных вариантов исходя из финансовых возможностей клиента.
При восстановлении незначительных сколов популярно использовать виниры или накладки. Установка коронок не теряет своей популярности. Имея много разновидностей, они дают возможность подобрать подходящую для каждого пациента.
Восстанавливая эмаль или занимаясь лечением кариеса, используют композитные материалы. Плюс данного метода в быстроте лечения, а также благодаря большому выбору оттенков, возможности, максимально точно подобрать цвет материала к цвету зубной эмали.
При повреждении зуба на половину возможна установка штифта, при условии, что корень зуба позволяет осуществить процедуру. А уже на штифт ставят коронку.
Если же костная ткань зуба пострадала, речь идет о применении импланта.
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Плюсы и минусы имплантации
Специалисты в области протезирования убеждены, что импланты обладают беспроигрышными достоинствами. Они долговечны, сохраняют основную жевательную функцию зубов, а также дают возможность доктору не затрагивать соседние зубы при их установке. Они сохраняют костную ткань, не дают ей уменьшаться, что способствует поддержанию правильного овала лица.
Имплант – это искусственный корень зуба, который вживляется в кости челюсти и служит опорным звеном для установки зубного протеза. Новые зубы, при этом способны полноценно выполнять функцию жевания. Срок службы таких зубов составляет как минимум 20 лет, при должном уходе и соблюдении рекомендаций стоматолога. По официальным данным, известно, что около 98% имплантов приживаются и обеспечивают здоровую ротовую полость. Данная процедура осуществляется в несколько этапов.
1
Подготовка к лечению
Выбор модели имплантов, составление плана лечения, исключение отсутствия противопоказаний.
2
Подготовка к установке имплантов
Наращивание и заживление костной ткани при ее отсутствии.
3
Установка
Процедура занимает 30–40 минут, проводиться под анестезией. В костную ткань вживляется металлический стержень. Время срастания импланта и челюстной ткани от 3 до 6 месяцев, после чего происходит установка формирователя десны, а уже после изготовление протеза.
Зубные импланты являются надежной опорой для установки зубных протезов. Эффективно заменить естественный зубной корень и подарить эстетически красивую улыбку не сможет никакая другая конструкция. Никакая другая конструкция, кроме импланта, не будет так надежно, эстетически красиво и эффективно заменять естественный зубной корень. Только имплант, установленный в челюсть, наполняет пустоту десны, создает объем в этом месте и выглядит как естественный природный зуб.
Имплантация зубов - самый надежный и эффективный способ восстановления утерянных зубов. Нельзя назвать бюджетной процедуру имплантации зубов. Стоимость данной процедуры зависит от вида импланта и квалификации врача устанавливающего его. Однако, если проанализировать все плюсы и минусы, то вопрос соотношения цены и качества отпадает сам собой, ведь достойной качественной и долговечной альтернативы по восстановлению зубов имплантами на сегодняшний день не существует.
Имплантация зубов - самый надежный и эффективный способ восстановления утерянных зубов. Нельзя назвать бюджетной процедуру имплантации зубов. Стоимость данной процедуры зависит от вида импланта и квалификации врача устанавливающего его. Однако, если проанализировать все плюсы и минусы, то вопрос соотношения цены и качества отпадает сам собой, ведь достойной качественной и долговечной альтернативы по восстановлению зубов имплантами на сегодняшний день не существует.
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Какие виды отбеливания сегодня наиболее популярны?
Лазерное отбеливание. Применяется практически при любых патологиях. Методика довольно проста: на зубы наносится специальный гель, затем на него воздействуют лазерными потоками, из-за чего выделяется кислород, который расщепляет пигментированный налет на эмали. Но лазером не получится отбелить пломбы и искусственные зубы, а также эмаль, которая потемнела изнутри.
Фотоотбеливание. Галогеновая лампа, которой, кстати, высушивают фотопломбы из композитных материалов, воздействует на зубы особым световым потоком. Зубы предварительно покрывают гелем с небольшой концентрацией перекиси водорода, которая активизируется и проникает вглубь эмали, расщепляя налет. Весь процесс занимает около двух часов, при этом белизна может сохраняться до двух лет.
Air Flow. Механическая чистка эмали с использованием пескоструйного оборудования, которая способна удалять даже камень и позволяет очистить труднодоступные места. Аппарат воздействует на зубы сильным потоком, состоящим из воды, воздуха и абразивного вещества.
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Отбеливание ультразвуковым аппаратом. Это механический способ отбеливания, благодаря которому возможно осветление на несколько тонов. Эмаль буквально очищают от налета и разных отложений, а также чистят ротовую полость. Данный метод считается одним из наиболее щадящих.
Химическое отбеливание. Рекомендуется для сильно желтых зубов. Процесс отбеливания происходит из-за активных молекул кислорода, которые высвобождаются из специального состава в результате окислительной реакции с химическими реагентами. Противопоказан такой тип людям, у которых нарушена зубная эмаль, есть сколы, щели и прочие дефекты поверхности.
Эндоотбеливание. Предназначается для людей, имеющих трещины на поверхности эмали и депульпированные зубы. Дело в том, что поврежденная зубная ткань со временем темнеет, а воздействие на эмаль не даст результатов. Поэтому используют эндодонтическое осветление, так называемое внутриканальное отбеливание. Это сложная, но приносящая свои плоды процедура.
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Отбеливание ультразвуковым аппаратом. Это механический способ отбеливания, благодаря которому возможно осветление на несколько тонов. Эмаль буквально очищают от налета и разных отложений, а также чистят ротовую полость. Данный метод считается одним из наиболее щадящих.
Химическое отбеливание. Рекомендуется для сильно желтых зубов. Процесс отбеливания происходит из-за активных молекул кислорода, которые высвобождаются из специального состава в результате окислительной реакции с химическими реагентами. Противопоказан такой тип людям, у которых нарушена зубная эмаль, есть сколы, щели и прочие дефекты поверхности.
Эндоотбеливание. Предназначается для людей, имеющих трещины на поверхности эмали и депульпированные зубы. Дело в том, что поврежденная зубная ткань со временем темнеет, а воздействие на эмаль не даст результатов. Поэтому используют эндодонтическое осветление, так называемое внутриканальное отбеливание. Это сложная, но приносящая свои плоды процедура.
Причины, вызывающие желтизну зубов
• Алкоголь и курение;
• Возрастные изменения;
• Пигментированные напитки и еда (чай, вино, ягоды);
• Запущенные болезни;
• Неправильная чистка;
• Редкие визиты к стоматологу;
• Генетические и хронические заболевания.
• Алкоголь и курение;
• Возрастные изменения;
• Пигментированные напитки и еда (чай, вино, ягоды);
• Запущенные болезни;
• Неправильная чистка;
• Редкие визиты к стоматологу;
• Генетические и хронические заболевания.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com