Восстанавливаем и отбеливаем зубы правильно

В современном мире, как мы знаем, улыбка - это визитная карточка человека, она помогает произвести приятное впечатление при первой встрече, а может, напротив, оттолкнуть от человека. Именно поэтому процедура восстановления зубов является довольно популярной и востребованной на сегодня.

Методов и способов восстановления зубов очень много, все они подбираются, исходя, из конкретной ситуации и отличаются технологией, стоимостью и материалами. Врач предлагает несколько оптимальных вариантов исходя из финансовых возможностей клиента.



При восстановлении незначительных сколов популярно использовать виниры или накладки. Установка коронок не теряет своей популярности. Имея много разновидностей, они дают возможность подобрать подходящую для каждого пациента.

Восстанавливая эмаль или занимаясь лечением кариеса, используют композитные материалы. Плюс данного метода в быстроте лечения, а также благодаря большому выбору оттенков, возможности, максимально точно подобрать цвет материала к цвету зубной эмали.



При повреждении зуба на половину возможна установка штифта, при условии, что корень зуба позволяет осуществить процедуру. А уже на штифт ставят коронку.

Если же костная ткань зуба пострадала, речь идет о применении импланта.

