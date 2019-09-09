Как правильно поминать: что готовить, как рассаживаться, какую посуду выбирать

Язычники считали, что душа человека очищается от грехов в течение всей похоронной процессии, частью которой являются поминки

С точки зрения науки смерть – это естественный процесс, когда клетки человеческого организма перестают выполнять свое функциональное предназначение и отмирают навсегда. Однако многие люди относятся к смерти ближнего как к чему-то необъяснимому, потустороннему и сакральному. В связи с чем появились разные традиции на эту тему. У каждой народности в традициях есть свои нюансы и особенности. Но речь пойдет обо всем известной традиции русского народа – поминках. Откуда появилась эта тенденция поминать человека, и как все-таки правильно это делать?

Древняя традиция поминок уходит своими корнями во времена язычества. Язычники считали, что душа человека очищается от грехов в течение всей похоронной процессии, частью которой являются поминки. И еда здесь выступает не объектом улучшения «жизни на небе», а формой милостыни за покойную душу. Также, существует поверье, что после смерти душа бродит еще несколько дней, и тем самым поминки выступают в своем понимании как приглашение этой самой души к трапезе с живыми.

Где проводят поминки?

На сегодняшний день, как правило, поминальный обед организовывают либо дома, либо в столовой или общепите, предоставляющем такую услугу. Принципиальности здесь нет. Так, первый вариант подходит для тех, кто хочет собрать только самых близких в этот день, а второй для тех, у кого нет времени накрывать на стол, и усопший при жизни имел много друзей и родственников. А вот уже сам процесс поминок сопровождается определенными правилами этикета.

Существует стереотип, что на похороны и поминки нужно одеваться во все черное. Отнюдь, это далеко не так. В поминальном дресс-коде допустимы темные, приглушенные цвета, такие как: синий, коричневый, серый и фиолетовый. Платье должно закрывать плечи и руки ниже локтя. Его длина – ниже колена, а фасон классический и сдержанный. На голову женщинам стоит накинуть платок. Если же женщина или мужчина решаются надеть костюм, то тогда он должен быть строго черного цвета. Обувь надевается тоже классическая. Никаких кроссовок и туфлей на шпильке на поминках быть не должно.

Как рассаживаться за поминальный стол?

Рассаживаются гости вокруг стола по степени родства усопшего от специально оставленного для его души пустого места. Сначала садятся самые близкие родственники, затем дальние, далее – друзья, коллеги и знакомые покойного. Во время поминок нельзя вести себя громко: выяснять с кем-либо отношения или смеяться. А тем более, говорить или отзываться о покойном плохо. Кушать надо не спеша и не до объедения. Блюда для поминальной трапезы готовят постные, и которые можно есть ложкой. Пользоваться вилками и ножами нельзя. Это связано с древним поверьем: с острых предметов, которыми пользуются гости, как бы «соскальзывает» их энергетика, тем самым причиняя «боль» душе, вот-вот вышедшей из тела и еще толком не окрепшей в своей новой форме существования. Но стоить заметить, что РПЦ не поддерживает того,ч то есть нужно ложками, не используя вилок на поминках.

Поминальное меню

Среди принятых для поминок блюд наиболее распространенными являются: кутья – каша из пшеницы или риса с добавлением меда и сухофруктов; блины без начинки; простой суп с вермишелью; салат из квашеной капусты или винегрет; паровые котлеты из мяса или рыбы; картофельные блюда; пироги с ягодами или грибами. Все блюда должны быть простыми, без излишек. Алкоголь на поминках запрещен. Традиция пить водку или вино образовалась самостоятельно уже позднее. Да и посудите сами, Библия гласит в своих заповедях, что алкоголизм – это грех. Из напитков для поминального стола подойдут компот, кисель, минеральная вода, сок. На стол обязательно накидывается белая скатерть без каких-либо узоров и рисунков. Посуду желательно выбирать так же – либо прозрачную, либо белую. Выбор белого цвета для оформления стола обусловлен значением чистоты и светлости пищи, стоящей на нем. Остатки еды ни в коем случае не забирают домой. Их раздают гостям или прохожим.

Соблюдая эти не сложные правила проведения поминального обеда, вы не только почитаете память усопшего, но и сохраняете древние традиции. А, значит, заодно, почитаете и память предков, которые их когда-то заложили.