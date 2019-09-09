Подготовленный ремонт приносит меньше хлопот

Вопрос-ответ: какие плюсы и минусы у того или иного вида пола, окон, потолков?

каждый в вопросе ремонта хоть раз сталкивается с проблемой выбора. Какие материалы использовать? Какую технологию? На чем экономить можно, а на чем – категорически нельзя?

Вопросы ремонта

Ремонт – это всегда хлопоты. Для кого-то они приятные и мотивируют на полет творчества и фантазии, а кто-то просто желает, чтобы ремонтные работы закончились как можно скорее. Но каждый в вопросе ремонта хоть раз сталкивается с проблемой выбора. Какие материалы использовать? Какую технологию? На чем экономить можно, а на чем – категорически нельзя?

Мы создали подборку самых частых вопросов, возникающих у людей в процессе ремонта и попытались найти причины за и против каждого из вариантов.

Окна – пластиковые или деревянные?

За последнее десятилетие многие дома переоделись в окна ПВХ. Сейчас пластиковые окна установлены практически у всех. Но оправдана ли такая популярность или все же есть аспекты, по которым пластик проигрывает дереву?

Пластиковые окна:

+ Шумо- и теплоизоляция. Это исключает необходимость дополнительных средств утепления окон перед зимним периодом, а также обеспечивает изоляцию звуков оживленной улицы и транспорта.

+ Эстетичность. Свежеустановленные пластиковые окна будут смотреться гармонично в помещении почти любого стиля, от классики до модерна. При желании можно подобрать уникальный цвет материала.

+ Простота в уходе. Пластик представляет собой гладкую поверхность, поэтому за его чистотой легко следить.

— Полная герметичность. Для поддержания влажности воздуха и свежести в комнате необходимо часто проветривать помещение.

— Недолговечность материала. Пластик имеет свойство скалываться от сильных ударов, а также вздуваться от влаги. Поврежденные участки не подлежат восстановлению.

Деревянные окна:

+ Долговечны. Срок службы рамы из сосны – примерно 60 лет, из дуба – 90.

+ Пропускают воздух.

— Невозможность регулировки положения створок.

— Дороговизна. Дерево заметно отличается по цене от своих аналогов.

Потолок – навесной или натяжной?

Побеленные потолки остались далеко в прошлом. Сейчас наиболее популярными являются навесные и натяжные потолки, не требующие дополнительных отделочных работ. Разберемся, какой вариант лучше:

Навесной потолок:

+ Прочнее, чем натяжной.

+ Стойкость к перепадам температур.

+/- Можно установить без помощи специалистов, но это очень трудозатратно.

— Каркас возводится за срок от 2 до 4 дней минимум.

— Теряется 10-12% от высоты помещения.

Натяжной потолок:

+ Быстрая установка, 3-4 часа.

+ Теряется всего 3-5 см от высоты.

— Не долговечен. Легко повредить механическим воздействием.

— Становится хрупкой и теряет свойство эластичности от холода.

Стены – краска или обои?

Конечно, в ремонте стен главное – выбрать не только эстетичный вариант, но и практичный. Особенно, если в семье есть дети, которые так и норовят поделиться с вами своим творчеством.

Покраска стен:

+ Можно мыть.

+ Возможность создать самостоятельно уникальный рисунок.

+ При ремонте не обязательно вновь красить всю стену, достаточно обновить конкретный участок.

— Длительная подготовительная работа.

— Сложно окрасить качественно без профессионала.

— Имеет предел прочности. Не выдерживает сильных ударов.

Поклейка обоев:

+ Ассортимент. Огромное количество различных узоров и фактур.

+ Гигиеничность. Благодаря бумаге стены «дышат», что исключает возникновение грибка и плесени.

+ Не требуется специальная подготовка стен.

— Сложности демонтажа.

— Трудно убирать загрязнения.

— Недолговечность. Легко повреждаются.

Пол – плитка или линолеум?

Смена напольного покрытия – процесс трудоёмкий и затратный. Поэтому необходимо тщательно подойти к этому вопросу и понять, что нужно именно вам.

Линолеум:

+ Разнообразие ассортимента.

+ Дешевизна. От 120 р/м.

+ Прост в уходе. Не требует специальных моющих средств.

— Может терять насыщенность света от прямых солнечных лучей.

— Подвержен механическим воздействиям.

— Не защищен от перепада температур.

Керамическая плитка:

+ Прочность. Не теряет внешней привлекательности спустя десятилетия.

+ Высокая влагостойкость.

+ Устойчивость к химическим веществам.

— Холодность. Требует дополнительно напольного обогрева.

— Сложный в укладке материал. Не обойтись без помощи мастера.

— Травмоопасность. Если у вас есть дети, то они могут пораниться при падении.