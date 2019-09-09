Подготовленный ремонт приносит меньше хлопот

Вопросы ремонта
Ремонт – это всегда хлопоты. Для кого-то они приятные и мотивируют на полет творчества и фантазии, а кто-то просто желает, чтобы ремонтные работы закончились как можно скорее. Но каждый в вопросе ремонта хоть раз сталкивается с проблемой выбора. Какие материалы использовать? Какую технологию? На чем экономить можно, а на чем – категорически нельзя?
Мы создали подборку самых частых вопросов, возникающих у людей в процессе ремонта и попытались найти причины за и против каждого из вариантов.
Окна – пластиковые или деревянные?
За последнее десятилетие многие дома переоделись в окна ПВХ. Сейчас пластиковые окна установлены практически у всех. Но оправдана ли такая популярность или все же есть аспекты, по которым пластик проигрывает дереву?
Пластиковые окна:
+ Шумо- и теплоизоляция. Это исключает необходимость дополнительных средств утепления окон перед зимним периодом, а также обеспечивает изоляцию звуков оживленной улицы и транспорта.
+ Эстетичность. Свежеустановленные пластиковые окна будут смотреться гармонично в помещении почти любого стиля, от классики до модерна. При желании можно подобрать уникальный цвет материала.
+ Простота в уходе. Пластик представляет собой гладкую поверхность, поэтому за его чистотой легко следить.
— Полная герметичность. Для поддержания влажности воздуха и свежести в комнате необходимо часто проветривать помещение.
— Недолговечность материала. Пластик имеет свойство скалываться от сильных ударов, а также вздуваться от влаги. Поврежденные участки не подлежат восстановлению.
Деревянные окна:
+ Долговечны. Срок службы рамы из сосны – примерно 60 лет, из дуба – 90.
+ Пропускают воздух.
— Невозможность регулировки положения створок.
— Дороговизна. Дерево заметно отличается по цене от своих аналогов.
Потолок – навесной или натяжной?
Побеленные потолки остались далеко в прошлом. Сейчас наиболее популярными являются навесные и натяжные потолки, не требующие дополнительных отделочных работ. Разберемся, какой вариант лучше:
Навесной потолок:
+ Прочнее, чем натяжной.
+ Стойкость к перепадам температур.
+/- Можно установить без помощи специалистов, но это очень трудозатратно.
— Каркас возводится за срок от 2 до 4 дней минимум.
— Теряется 10-12% от высоты помещения.
Натяжной потолок:
+ Быстрая установка, 3-4 часа.
+ Теряется всего 3-5 см от высоты.
— Не долговечен. Легко повредить механическим воздействием.
— Становится хрупкой и теряет свойство эластичности от холода.
Стены – краска или обои?
Конечно, в ремонте стен главное – выбрать не только эстетичный вариант, но и практичный. Особенно, если в семье есть дети, которые так и норовят поделиться с вами своим творчеством.
Покраска стен:
+ Можно мыть.
+ Возможность создать самостоятельно уникальный рисунок.
+ При ремонте не обязательно вновь красить всю стену, достаточно обновить конкретный участок.
— Длительная подготовительная работа.
— Сложно окрасить качественно без профессионала.
— Имеет предел прочности. Не выдерживает сильных ударов.
Поклейка обоев:
+ Ассортимент. Огромное количество различных узоров и фактур.
+ Гигиеничность. Благодаря бумаге стены «дышат», что исключает возникновение грибка и плесени.
+ Не требуется специальная подготовка стен.
— Сложности демонтажа.
— Трудно убирать загрязнения.
— Недолговечность. Легко повреждаются.
Пол – плитка или линолеум?
Смена напольного покрытия – процесс трудоёмкий и затратный. Поэтому необходимо тщательно подойти к этому вопросу и понять, что нужно именно вам.
Линолеум:
+ Разнообразие ассортимента.
+ Дешевизна. От 120 р/м.
+ Прост в уходе. Не требует специальных моющих средств.
— Может терять насыщенность света от прямых солнечных лучей.
— Подвержен механическим воздействиям.
— Не защищен от перепада температур.
Керамическая плитка:
+ Прочность. Не теряет внешней привлекательности спустя десятилетия.
+ Высокая влагостойкость.
+ Устойчивость к химическим веществам.
— Холодность. Требует дополнительно напольного обогрева.
— Сложный в укладке материал. Не обойтись без помощи мастера.
— Травмоопасность. Если у вас есть дети, то они могут пораниться при падении.