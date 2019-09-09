Не ниже 85 рублей хотят установить цену на пачку сигарет в России

По мнению депутатов госдумы, это снизит доступность сигарет, пресечет ввоз контрафактной и контрабандной продукции. Стоимость табака должно взять на себя государство, а не производители.

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может, — пояснил Катасонов. — 95 процентов всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе».

Парламентарий убеждён, что нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в страну в основном из ближнего зарубежья. По данным Катасонова, только в 2018 году процент таких изделий на российском рынке достиг восьмидесяти, а федеральный бюджет от этого потерял около 50 млрд рублей. Причём ущерб для государства до сих пор нельзя посчитать точно, отметил депутат.

«Оценить ущерб полиция сможет только при наличии единой минимальной цены, но сегодня у неё такого инструмента нет», — добавил Катасонов. Он отметил, что минимальную цену на табак ещё только предстоит определить, и схема расчёта, по словам парламентария, должна поменяться.

Сейчас в соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» минимальная стоимость сигарет составляет 75 процентов от максимальной розничной цены, и для каждой марки сигарет она рассчитывается отдельно. МРЦ, согласно Налоговому кодексу, утверждают сами производители с учётом акциза, который выплачивается в бюджет.

Катасонов предлагает, чтобы минимальную цену на сигареты устанавливал не производитель, а государство. «Законопроект, который мы внесём, будет фиксировать минимальную цену, — рассказал депутат. — Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, — всё это будут заводить в формулу и каждый год мы будем получать новую цену».

Законодатели подготовили немало инициатив, направленных на борьбу с нелегальным оборотом табачных изделий. Например, сенатор Сергей Рябухин предложил направлять 15 процентов от поступлений табачных акцизов в региональные бюджеты. По его мнению, в этом случае региональные власти получат конкретные материальные стимулы, чтобы начать наступление на теневой табачный бизнес: по его подсчётам это должно принести в казну российских субъектов дополнительные 100 млрд рублей.

Кроме того, с 1 марта этого года в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. По задумке законодателей, это повысит прозрачность рынка и уменьшит долю нелегальной продукции.