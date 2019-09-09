Пролог затянулся: Родители возмущены, что их дети замерзли и не выступили на празднике в День города Бердска

В ожидании выступления юные артисты кутались от холода в одеяла и полотенца

Возмущены отношением организаторов празднования Дня города к своим детям-артистам родители в Бердске.

— В суббот,у 7 августа, прошел День города Бердска. Живу в Новосибирске, присутствовала на празднике. Кроме негатива, злости и негодования этот праздник не вызвал других чувств. Администрация выступала поздно вечером, мы пришли в 6, шла торжественная часть, к 7 вечера солнце скрылось, ветер северный пронизывающий, дети стоят в легких нарядах почти два часа, родители негодуют, злятся — сколько будет продолжаться это издевательство. Раньше выступить не могли или сначала детей пустить на выступление? Вручили грамоты, получили подарки от новосибирских гостей и гуськом потянулись в ресторан. Люди вокруг возмущаются, стыд и позор. Потом началась трансляция поздравлений по большому экрану в записи еще полчаса. Просто как издевательство! Даже взрослые на улице замерзли! А дети! Среди зрителей тоже были дети, кутались кто в одеяло, кто в полотенца. Мы забрали своего ребенка, и уже не стали смотреть выступление других детей. Но и зрители были только родители этих детей. Руководство все ушло. Мы отогревались сами и ребенка в бане, чтобы не простудиться. Позорище организаторам такого праздника! Мне, как гостье, было стыдно за сограждан, — написала в рубрику «сообщи свои новости» Евгения Еланская.

Другую же читательницу холод не испугал. Обида взяла по другому поводу.

— Я могу многое понять и войти в положение, но я не понимаю такое отношения к детям. Выступление на главной сцене на празднике города — событие! К нему готовятся не один день! Родители меняют свои планы, чтобы ребенок выступил на сцене! Дети не встречаются с друзьями и не гуляют, отдыхают на празднике города! Наши дети льют слезы, так как перед носом сказали: «Ваш номер снят с программы». Когда уже «на низком старте» режиссеры проверили, на местах ли артисты, и тут бах! Почему нельзя отменить номер в конце программы, или из вечерней программы! С другой стороны, дети не виноваты, что задержка программы вышла! Никакие дети! И когда мне говорят: «Мне не важно кого, мы не можем задержать салют». Так рассчитывайте программу так, чтобы у вас был запас по времени. Но так наплевательски относиться к труду детей, которые каждый день готовились к этому выступлению, родителей, которые подстроили свои планы, что бы их дети смогли выступить! Это просто безумно неприятно и обидно, понимать, что всем все равно! Я могу многое понять…но это уже не первый раз! И если в прошлом году я «проглатила», то в этот раз не смогу! — прислала негодующий отзыв в рубрику «сообщи свои новости» Любовь Сидорова.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, после пролога в праздничной программе выступление детей было первым. Куда их выступление еще можно было перенести? — задала риторический вопрос Оксана Михайловна.

Некоторые номера в праздничной программе пришлось отменить из-за затянувшегося пролога.

— Мы же не можем знать, сколько люди будут говорить, пролог затянулся, пришлось снять не один номер, — подчеркнула Мокриенко.