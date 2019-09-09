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Отказывают в диспансеризации своим сотрудникам 35% работодателей Бердска

18:00 09.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Главврач бердской ЦГБ считает данную цифру некорректной — анкетирование проводилось среди работающего и неработающего населения.

Отказывают в диспансеризации своим сотрудникам 35% работодателей Бердска
Диспансеризация помогает выявить болезнь на ранних стадиях

На грани катастрофической называет ситуацию с прохождением диспансеризации в этом году главврач горбольницы Бердска Алла Дробинская.

— Государственное задание с учетом того, что это требуется еще больше включение количества пациентов, 24 295. По факту выполнено чуть более 7000. Норматив за восемь месяцев должен составлять 60-65%. По данным минздрава, на конец августа у нас процент выполнения составляет 29,5, — сообщила на совещании чиновников 9 сентября Алла Дробинская.

Проведенное среди пациентов анкетирование показало, что 99% респондентов считают прохождение диспансеризации необходимым мероприятием. 45% пациентов заявили, что прохождение диспансеризации организовано достаточно хорошо. Еще около 35% опрошенных уверены, что работодатели не всегда хорошо относятся к прохождению диспансеризации их сотрудниками и не решают вопросы, чтобы те прошли медицинское обследование.

— Это не совсем корректный показатель, потому что сюда мы включали не только работающее, но и неработающее население. Дополнительно мы проводим повторное анкетирование, уже среди работающего населения. Вопросы диспансеризации стоят на контроле у главы Бердска. Мы планируем проведение дополнительных мероприятий во взаимодействии со всеми предприятиями для того, чтобы определить в соответствие с возрастом категорию пациентов, которые должны пройти диспансеризацию на базе бердской горбольницы, — отметила Алла Николаевна.

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