Проблемы в поведении в детстве ведут к бессоннице во взрослом возрасте

15:35 09.09.2019 Фото: Nocturnal Animals / Focus Features, 2016 0

Бессонница — наиболее распространенное расстройство сна у взрослых людей.



Проблемы в поведении в детстве ведут к бессоннице во взрослом возрасте

Бессонницу во взрослом возрасте связали с детскими поведенческими проблемами Бессонницу во взрослом возрасте связали с детскими поведенческими проблемами

Австралийские ученые выяснили, что проявление поведенческих проблем (агрессии, раздражительности и других) в детстве и подростковом возрасте связано с симптомами бессонницы в возрасте 42 лет. К примеру, среди участников исследования, для которых было характерно агрессивное поведение в пять лет, риск проблем со сном во взрослом возрасте был выше на 39 процентов. Детские поведенческие проблемы, поэтому, можно рассматривать в качестве фактора риска развития бессонницы в дальнейшем, пишут ученые в JAMA Network Open.

Бессонница — наиболее распространенное расстройство сна у взрослых людей. Часто она тесно связана с психическими расстройствами, причем связь эта скорее двусторонняя: например, в том, что касается депрессии, проблемы со сном (речь, к слову, идет не только о бессоннице, но и о гиперсомнии — избыточном сне, который мешает нормальной ежедневной жизни) могут быть как причиной расстройства, так и его следствием.

Проблемы со сном могут быть вызваны длительным воздействием стресса, причем это воздействие, по-видимому, работает в долгосрочной перспективе, и детский стресс может быть связан с проблемами со сном во взрослом возрасте. Проверить, как проявление агрессивного поведения в детстве связано со взрослыми проблемами со сном, решили ученые под руководством Йоханнеса Адама Мелаку (Johannes Adam Melaku) из Университета Флиндерса (Аделаида, Австралия).

Для этого ученые использовали данные из популяционного исследования United Kingdom 1970 Birth Cohort Study, в ходе которого собирались данные о британцах, родившихся в 1970 году. Ученые сосредоточились на поведенческих проблемах участников в возрасте 5 (8050 человек), 10 (9090 человек) и 16 (7653 человека) лет: их оценили по специальному опроснику, разделив на три категории (нормальное поведение, небольшие поведенческие проблемы и серьезные поведенческие проблемы). Для примера, тяжелые поведенческие проблемы характеризовались, к примеру, проявлением агрессии и издевательствами над сверстниками, вандализмом или повышенной раздражительностью.

Наличие бессонницы (конкретно в этом исследовании ученые сосредоточились на проблемах с засыпанием и сном в течение ночи) ученые оценили по личным опросам, которые проводились, когда участникам было по 42 года. В качестве побочных переменных ученые оценили возраст, социальный статус участников, курение, потребление алкоголя, наличие психических заболеваний, а также проблемы со сном в детстве.

В целом, проблемы со сном во взрослом возрасте испытывали чаще те участники, для которых были характерны поведенческие проблемы в детстве — вне зависимости от возраста, в который они оценивались. По сравнению с теми участниками, поведение которых в пятилетнем возрасте характеризовалось как «нормальное», те, у кого наблюдались тяжелые поведенческие проблемы, на 39 процентов чаще испытывали проблемы со сном. Также на 29 процентов чаще в дополнение к бессоннице участники жаловались на то, что не чувствуют себя отдохнувшими после ночного сна (эта зависимость, однако, не была статистически значимой). Среди тех, кто в 16 лет проявлял небольшие и серьезные поведенческие проблемы, бессонница также наблюдалась значительно (p < 0,001) чаще.

Авторы работы приходят к выводу, что риск развития бессонницы во взрослом возрасте можно снизить превентивно: для этого необходимо рассматривать поведенческие проблемы в детстве и подростковом возрасте как возможный фактор риска появления проблем со сном во взрослом возрасте.

Ученые часто обнаруживают корреляции между особенностями развития в детстве и различными проблемами во взрослом возрасте. Например, весной психологи выяснили, что травмирующий опыт в детстве делает мозг более устойчивым к лечению депрессии, а вот детская тревожность, если верить результатам метаанализа, не приводит к взрослому алкоголизму.

Источник: nplus1.ru