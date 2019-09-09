Выбор пола ребенка: а если родятся все мальчики? Что будет со страной?

Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека

Открытие японских ученых из Университета Хиросимы и разработанная ими технология позволяют с большой вероятностью запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении. Профессор университета Масаюки Симада рассказал РИА Новости, почему открытие, перспективное в животноводстве, бессмысленно применять на человеке.

«В животноводстве существует потребность в рождении только коров, если хозяйство молочное, и только быков, если это мясное производство, так как они быстрее растут. Поэтому в животноводстве есть четкое разделение — кому нужны только коровы и кому нужны только быки. В этом и может помочь наша технология», — сказал он.

«Сейчас мы можем с вероятностью 95% обеспечить рождение бычков или телок. Для животноводов это очень простая технология, с помощью которой они могут добиться рождения скота нужного им пола, что является большим преимуществом. По крайней мере, для японских животноводческих фирм это может быть применено очень скоро», — добавил Симада.



Он считает, что на коровах в реальных условиях на практике его технология может быть применена уже через три-четыре года, а на свинофермах — через три-пять лет.

С точки зрения технологии, открытие может быть применено для любого млекопитающего, в том числе и для человека. Но профессор считает это бессмысленным.

«Технологически это возможно, так как принцип один и тот же. Но в случае с человеком вероятность должна быть не меньше 100%, иначе в этом нет никакого смысла, ведь у человека, как правило, в одних родах рождается один ребенок. У мышей, свиней рождается 10-15 детенышей и вероятность рождения потомства определенного пола в рамках 80-90% более чем достаточна. Но при рождении одного ребенка, если вероятность рождения нужного пола меньше 100%, вся затея теряет смысл», — пояснил он.

По его словам, есть и еще одна проблема: «Представим себе, что, например, японцы захотели рождения мальчика и в 80% стали рождаться одни мальчики. Тогда через два-три поколения японцы перестанут существовать как нация. То есть остается и этическая проблема. Думаю, что есть большая разница между тем, что можно осуществить технически, и тем, что нужно обществу».

Он отметил, что не ставил себе цели создать технологию для применения на человеке.

Исследования начались пять лет назад. Их целью было вовсе не программирование пола, а выявление различий в функциях сперматозоидов, несущих Y-хромосому и отвечающих за рождение особи мужского пола, и Х-несущих сперматозоидов, которые отвечают за рождение потомства женского пола.

«В процессе исследований выяснилось, что белок, который есть только у Х-несущих сперматозоидов, может соединяться с вирусом. Когда мы воздействовали на него препаратом, который воспринимается организмом как вирус — на самом деле это обычное противовирусное лекарство, — то обнаружили, что этот тип сперматозоидов остановил свое движение. Тогда попробовали собрать только те, которые продолжили двигаться, чтобы посмотреть, что будет. В результате родились только особи мужского пола», — рассказал Симада.

Источник: РИА Новости