Пропала без вести при покупке автомобиля 36-летняя автоледи в желтом пальто в Новосибирске

Нашли Mazda Premio пропавшей три дня назад Натальи Устиновой. Хозяйку машины пока обнаружить не удалось. Ее ищут полицейские и волонтеры. Похожий случай произошел в Бердске зимой. Продавца авто нашли мертвой.

Отвезла детей в школу на автомобиле Mazda Demio светло-голубого цвета, госномер Е 482 РТ 54 и пропала

6 сентября без вести пропала 36-летняя жительница Новосибирска Наталья Устинова. В день исчезновения она отвезла своих детей на занятия в школу, после чего поехала оформлять сделку по приобретению нового автомобиля.

После расставания с детьми женщина перестала выходить на связь с родными, ее мобильный отключен. При себе у нее была крупная сумма денег, которые планировалось потратить на покупку машины.

Спустя какое-то время стало известно, что серебристая легковушка Mazda Premio, на которой Наталья уехала на встречу, была найдена в пятом микрорайоне. Следов владелицы авто рядом обнаружено не было.

Правоохранители совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают розыск Натальи Устиновой и просят всех, кому что-либо известно о её местонахождении после 6 сентября, сообщать в полицию.

Приметы женщины: рост: 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы темно-каштановые, окрашенные.

Была одета: черная футболка, синие джинсы, белые кроссовки. С собой: пальто ярко-желтого цвета.

Жители Новосибирска вышли на поиски 36-летней Натальи Устиновой

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей или тех, кто ее видел после 6 сентября 2019 года просят сообщать по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при похожих обстоятельствах пропала 34-летняя жительница Бердска Ирина Синельникова. 11 января она поехала продавать свой черный Peugeot 407 и исчезла. По версии следствия, покупатели оказались убийцами — они задушили женщину и выбросили тело.

Постановлением Бердского городского суда от 5 августа обвиняемым в убийстве Ирины Синельниковой продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 8 месяцев 29 суток. Станиславу Белоусову и Дмитрию Фурсову продлен арест до 12 октября 2019 года включительно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По версии следствия, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан.

Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Подозреваемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.