09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пропала без вести при покупке автомобиля 36-летняя автоледи в желтом пальто в Новосибирске

18:15 09.09.2019 Фото: vk.com/nsknahodka
2 1

Нашли Mazda Premio пропавшей три дня назад Натальи Устиновой. Хозяйку машины пока обнаружить не удалось. Ее ищут полицейские и волонтеры. Похожий случай произошел в Бердске зимой. Продавца авто нашли мертвой.

Пропала без вести при покупке автомобиля 36 летняя автоледи в желтом пальто в Новосибирске
Отвезла детей в школу на автомобиле Mazda Demio светло-голубого цвета, госномер Е 482 РТ 54 и пропала

6 сентября без вести пропала 36-летняя жительница Новосибирска Наталья Устинова. В день исчезновения она отвезла своих детей на занятия в школу, после чего поехала оформлять сделку по приобретению нового автомобиля.

После расставания с детьми женщина перестала выходить на связь с родными, ее мобильный отключен. При себе у нее была крупная сумма денег, которые планировалось потратить на покупку машины.

Спустя какое-то время стало известно, что серебристая легковушка Mazda Premio, на которой Наталья уехала на встречу, была найдена в пятом микрорайоне. Следов владелицы авто рядом обнаружено не было.

Правоохранители совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают розыск Натальи Устиновой и просят всех, кому что-либо известно о её местонахождении после 6 сентября, сообщать в полицию.

Приметы женщины: рост: 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы темно-каштановые, окрашенные.

Была одета: черная футболка, синие джинсы, белые кроссовки. С собой: пальто ярко-желтого цвета.

Пропала без вести при покупке автомобиля 36 летняя автоледи в желтом пальто в Новосибирске

Жители Новосибирска вышли на поиски 36-летней Натальи Устиновой

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей или тех, кто ее видел после 6 сентября 2019 года просят сообщать по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при похожих обстоятельствах пропала 34-летняя жительница Бердска Ирина Синельникова. 11 января она поехала продавать свой черный Peugeot 407 и исчезла. По версии следствия, покупатели оказались убийцами — они задушили женщину и выбросили тело.

Постановлением Бердского городского суда от 5 августа обвиняемым в убийстве Ирины Синельниковой продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 8 месяцев 29 суток. Станиславу Белоусову и Дмитрию Фурсову продлен арест до 12 октября 2019 года включительно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По версии следствия, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан.

Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Подозреваемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут живой?

Raven, 09 сентября 2019 22:20
Скорее всего повторилась бердская ситуация. Почему женщины такие самонадеянные и не осторожные
Аноним, 09 сентября 2019 22:40
За новым автомобилем как за булкой хлеба в булочную! Мозг то включать надо!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Экономить и копить деньги начали россияне
18:30 09-09-2019
Экономить и копить деньги начали россияне
Пропала без вести при покупке автомобиля 36-летняя автоледи в желтом пальто в Новосибирске 2
18:15 09-09-2019
Пропала без вести при покупке автомобиля 36-летняя автоледи в желтом пальто в Новосибирске
БердскОтказывают в диспансеризации своим сотрудникам 35% работодателей Бердска
18:00 09-09-2019
Отказывают в диспансеризации своим сотрудникам 35% работодателей Бердска
Погиб 1,5-летний мальчик от ожогов после опрокинутого на него горячего супа в Москве 1
17:45 09-09-2019
Погиб 1,5-летний мальчик от ожогов после опрокинутого на него горячего супа в Москве
БердскНовый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 5
17:40 09-09-2019
Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Выбор пола ребенка: а если родятся все мальчики? Что будет со страной?
17:39 09-09-2019
Выбор пола ребенка: а если родятся все мальчики? Что будет со страной?
Проблемы в поведении в детстве ведут к бессоннице во взрослом возрасте
17:35 09-09-2019
Проблемы в поведении в детстве ведут к бессоннице во взрослом возрасте
Борисом Ельциным назвал по ошибке Бориса Джонсона премьер Израиля
17:30 09-09-2019
Борисом Ельциным назвал по ошибке Бориса Джонсона премьер Израиля
БердскТрубы на прочность испытывают перед запуском тепла в Бердске 4
17:15 09-09-2019
Трубы на прочность испытывают перед запуском тепла в Бердске
Не ниже 85 рублей хотят установить цену на пачку сигарет в России 3
17:00 09-09-2019
Не ниже 85 рублей хотят установить цену на пачку сигарет в России