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Нашлась живой потерявшаяся в многотысячной толпе в День города девочка в Бердске

10:45 09.09.2019, Алена Романцова Фото: Анастасии Солодковой
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По мнению начальника управления гражданской защиты населения, девочка не терялась, она просто хотела еще погулять с подружками. А в это время ее разыскивали родители, в микрофон несколько раз объявлял ее имя.

Нашлась живой потерявшаяся в многотысячной толпе в День города девочка в Бердске
Полицейские следили за порядком у сцены

Нашли девочку, которая потерялась после праздника в честь дня рождения Бердска 7 сентября. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня, 9 сентября, начальник управления гражданской защиты населения мэрии Василий Пономарев. Он рассказал, что в то время, когда объявили о пропаже пятилетней Сони, он был на празднике.

— Я лично сам видел эту девочку у туалетов. Она стояла с подружками и не спешила возвращаться к родителям. Говорит, это меня ищут (делали объявления со сцены — прим. авт.), сейчас еще погуляю и потом пойду, — рассказал Василий Васильевич «Курьер. Среда. Бердск».

Пономарев подходил к сцене, чтобы найти родственников девочки, но ему это не удалось. По его мнению, девочка и не терялась.

Напомним, что грандиозный салют в День города-2019 7 сентября прогремел в Бердске. Полицейские оцепили весь центральный парк, где установили снаряды для фейерверка. Главная площадь Бердска не смогла вместить всех желающих посмотреть завершающий аккорд праздника. Не мудрено было потеряться в многотысячной толпе.

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