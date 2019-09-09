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Насмерть задохнулись в погребе при его сушке два человека в Искитиме

09:10 09.09.2019, Алена Романцова Фото: ОНД Искитима
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Искитимцы отравились угарным газом в гаражах ГСК «Газовый» днем 8 сентября. Вызванные спасатели достали трупы. Медики констатировали смерть.

Насмерть задохнулись в погребе при его сушке два человека в Искитиме
Обычно погреб сушат перед тем, как заполнить его заготовками на зиму

В воскресенье в Искитиме произошла трагедия, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городской службе гражданской защиты населения.

8 сентября в 13.20 диспетчер СМП сообщила о вызове в ГСК «Газовый», ул. №1. Произошла гибель людей.

При сушке погреба отравились угарным газом два гражданина — жители Искитима. На вызове участвовали одна машина скорой помощи, 3 сотрудника искитимского поисково-спасательного отряда, полицейские.  Обстоятельства трагедии выясняются.

Заместитель директор «Службы гражданской защиты населения» Искитима Евгений Кучма рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что скорую вызвал сосед по гаражу. Также он отметил, что это «тривиальный» случай, люди зачастую не соблюдают нужных мер безопасности.

— Если вы протопили погреб, ни в коем случае нельзя туда сразу спускаться и проверять. Вы выжгли в нем кислород, и когда человек спускается вниз, там остается лишь углекислый газ. Счет идет на минуты! Надо совсем мало времени, чтобы задохнуться. Сначала обязательно проветрите погреб, — дал совет Евгений Иванович.

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От редакции

Как выжить в погребе?

Аноним, 09 сентября 2019 10:32
НВР:
не иметь его, покупать продукты в магазине
crash, 09 сентября 2019 10:52
а в погребе то как выжить?
Аноним, 09 сентября 2019 11:13
НВР:молча! Был случай, когда воришка больше месяца жил, защёлка крышки снаружи закрылась...

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