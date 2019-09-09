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Победу на выборах мэра Новосибирска празднует коммунист Анатолий Локоть до окончательного подсчета голосов

09:04 09.09.2019 Фото: КПРФ
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По данным новосибирского избиркома, после обработки 7,26% протоколов Локоть лидирует на очередных выборах градоначальника с результатом в 51,78% голосов избирателей.

Победу на выборах мэра Новосибирска празднует коммунист Анатолий Локоть до окончательного подсчета голосов
Анатолий Локоть на съезде компартии

Кандидат в мэры Новосибирска от КПРФ, действующий градоначальник Анатолий Локоть заявил журналистам через два часа после закрытия избирательных участков о своей победе на выборах.

«Нет сомнений, что мы победили в ходе этих выборов. Окончательные результаты обрабатываются, чтобы точно определить последующие места. Мы подтвердили свое право возглавлять крупнейший муниципалитет РФ на ближайшие пять лет», — сказал он.

Локоть поблагодарил пришедших на избирательные участки горожан. Он считает, что низкая явка во многом обусловлена сбором урожая и открытием сезона охоты, а также тем, что горожан устраивает нынешняя власть в Новосибирске, передает РИА Новости.

По данным информационного табло в информационном центре горизбиркома, после обработки 7,26% протоколов Локоть лидирует на очередных выборах градоначальника с результатом в 51,78% голосов избирателей.

В избирательных бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Принять участие в выборах мэра Новосибирска могли более 1,186 миллиона человек. По данным городской избирательной комиссии, явка избирателей за полчаса до закрытия избирательных участков составила 19,13%. На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей на 19.30 составила 31,31%.

Кандидатами в мэры Новосибирска являлись: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), Александр Гультяев («Партия возрождения России»), Данияр Сафиуллин («Родина»), Дарья Украинцева («Зеленые»), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой («Справедливая Россия»), Юлия Сапина («Гражданская платформа»), Олег Викторович («Партия дела»), Андрей Токарев («Родная партия»), Дмитрий Холявченко («Яблоко»), Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), Сергей Лоскутов («Коммунисты России») и Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

На предыдущих досрочных выборах мэра Новосибирска кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков получил 39,57%. Явка составила 32,59% (375 926 избирателей). Представители реготделения «Единой России» сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост градоначальника на выборах в этом году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», явка на выборы мэра оказалась очень низкой — меньше 20%.

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От редакции

Никто не сомневался?

Новый мэр, 09 сентября 2019 09:52
Наверное Путинку пьёт

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