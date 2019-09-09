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Стыд и позор: заморозили детей перед выступлением в День города

08:45 09.09.2019 Фото: Евгении Еланской
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Кроме негатива, злости и негодования этот праздник не вызвал других чувств. Руководители города вручили грамоты, получили подарки от новосибирских гостей и гуськом потянулись в ресторан.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Евгения Еланская:
— В суббот,у 7 августа, прошел день города Бердска. Живу в Новосибирске, присутствовала на празднике. Кроме негатива, злости и негодования этот праздник не вызвал других чувств. Администрация выступала поздно вечером, мы пришли в 6, шла торжественная часть, к 7 вечера солнце скрылось, ветер северный пронизывающий, дети стоят в легких нарядах почти 2 часа, родители негодуют, злятся — сколько будет продолжаться это издевательство. Раньше выступить не могли или сначала детей пустить на выступление? Вручили грамоты, получили подарки от новосибирских гостей и гуськом потянулись в ресторан. Люди вокруг возмущаются, стыд и позор. Потом началась трансляция поздравлений по большому экрану в записи еще полчаса. Просто как издевательство! Даже взрослые на улице замерзли! А дети!!!!! Среди зрителей тоже были дети, кутались кто в одеяло, кто в полотенца. Мы забрали своего ребенка, и уже не стали смотреть выступление других детей. Но и зрители были только родители этих детей. Руководство все ушло. Мы отогревались сами и ребенка в бане, чтобы не простудиться. Позорище организаторам такого праздника! Мне, как гостье, было стыдно за сограждан.

Стыд и позор: заморозили детей перед выступлением в День города

Стыд и позор: заморозили детей перед выступлением в День города

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От редакции

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Yaya, 09 сентября 2019 09:02
Ага.. Мы такие... Организаторы уровня - боги. Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить на долгие годы палатки а-ля торговые, и выделить их для переодевания и защиты от ветра.. Нет, кустов много вокруг площади, там и пописаем, и переоденемся, че нам, деревенским..
Аноним, 09 сентября 2019 09:44
Хорошо что не в ноябре день города

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