Стыд и позор: заморозили детей перед выступлением в День города

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Евгения Еланская:

— В суббот,у 7 августа, прошел день города Бердска. Живу в Новосибирске, присутствовала на празднике. Кроме негатива, злости и негодования этот праздник не вызвал других чувств. Администрация выступала поздно вечером, мы пришли в 6, шла торжественная часть, к 7 вечера солнце скрылось, ветер северный пронизывающий, дети стоят в легких нарядах почти 2 часа, родители негодуют, злятся — сколько будет продолжаться это издевательство. Раньше выступить не могли или сначала детей пустить на выступление? Вручили грамоты, получили подарки от новосибирских гостей и гуськом потянулись в ресторан. Люди вокруг возмущаются, стыд и позор. Потом началась трансляция поздравлений по большому экрану в записи еще полчаса. Просто как издевательство! Даже взрослые на улице замерзли! А дети!!!!! Среди зрителей тоже были дети, кутались кто в одеяло, кто в полотенца. Мы забрали своего ребенка, и уже не стали смотреть выступление других детей. Но и зрители были только родители этих детей. Руководство все ушло. Мы отогревались сами и ребенка в бане, чтобы не простудиться. Позорище организаторам такого праздника! Мне, как гостье, было стыдно за сограждан.