Костер разожгли дети под главной сценой Бердска после Дня города

Загорелось деревянное перекрытие сцены, установленной на площади Горького. Происшествие случилось в воскресенье, после 303-го дня рождения города. Поджигателей ищут.

Большие праздники в Бердске устраивают на главной сцене, установленной на площади Горького

В воскресенье в Бердске на ул. Горького загорелась праздничная сцена. Произошло возгорание деревянного покрытия главной городской сцены. Об этом сообщили в управлении МЧС по новосибирской области в понедельник.

-8 сентября в 15:10 в Бердск на ул. Горького произошло возгорание деревянного покрытия сцены. В 15:19 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердской пожарной службы Тихон Фроловский, дети под сценой разожгли костер. Никто не пострадал.

— Под сценой было возгорание на площади 0,5 кв. метра. Горела какая-то бумага. И соответственно загорелся деревянный пол сцены. Пока устанавливают, кто разжег костер, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Фроловский.

Происшествие с огнем на площади Горького произошла не следующий день после того, как город отметил 301-й день рождения.