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Новая пенсионная реформа ждет россиян

08:45 09.09.2019 Фото: pixabay.com
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Минфин разработал законопроект «о гарантированном пенсионном продукте». Документ направили на согласование в Минтруд.

Новая пенсионная реформа ждет россиян
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Сюжет: Пенсионная реформа
Новая пенсионная реформа ждет россиян

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Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Ранее ЦБ и Минфин разрабатывали законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) в качестве новой системы накопительных пенсий, впоследствии от этого названия было решено отказаться.

В сообщении также указано, что в ближайшее время законопроект планируется представить для общественного обсуждения. После он будет направлен правительству.

Основными чертами продукта являются исключительно добровольный порядок присоединения к системе, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства.

Согласно данным Минфина, в рамках новой системы россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

В Минфине подчеркнули, что законопроект в первую очередь нацелен на то, чтобы создать госсистему гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений, а также найти стимулы как для формирования таких накоплений самими работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

ЦБ не видит готовности внедрять в России систему индивидуального пенсионного капитала и считает необходимым сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений, в первую очередь — решение проблемы переходов, сообщила в пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что новая система будет модернизацией существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Об ИПК

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. С тех пор обсуждается законопроект об ИПК, он пока не обнародован. Основные дискуссии шли вокруг способа вступления граждан в систему.

Изначально концепция ИПК предполагала автоподписку (автоматическое включение с возможностью выйти из системы ИПК). Этот способ вызвал множество дискуссий и разногласий в правительстве и среди экспертов, впоследствии от него было решено отказаться. В июне источник ТАСС, близкий к обсуждению законопроекта, говорил, что вступление в систему будет полностью добровольным, это же говорил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в конце августа.

Законопроект об ИПК «подвис» из-за пенсионных изменений, но запуск системы с 2020 года реалистичен, говорил в конце 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов, передает ТАСС.

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От редакции

Возможно накопить к пенсии?

Аноним, 09 сентября 2019 10:20
НВР:
Да, накопить можно, если помощников не будет. Пенсионный фонд нужно ликвидировать, накопления застраховать гарантией государства.
Аноним, 09 сентября 2019 10:45
Ага, государство просто опять придумало новый способ отьема денег у населенияБендеры млин.

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