Вандалы покушались на научный центр «Роскосмоса». Задержаны 17 человек

Трое из задержанных проникли на режимный для фотосъемки. Служба безопасности пресекла попытку разрушения оборудования в НИЦ под Москвой.

Объекты «Роскосмоса» разбросаны по стране

Службой безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 7 сентября 2019 года была задержана группа из трех человек. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Задержанных лиц передали сотрудникам полиции п. Власиха Московской области. Следствием было установлено, что в ночь на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» еще одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий.

В результате организованного взаимодействия утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны Госкорпорации «Роскосмос» произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек. Все задержанные лица были отправлены в отдел полиции.

Обо всем произошедшем было доложено руководству Госкорпорации «Роскосмос» и правоохранительным органам.