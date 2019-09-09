Ребенок в реанимации: Пьяный водитель на Toyota Probox сбил 15-летнюю девочку в Новосибирской области

ДТП произошло в Краснозерском 7 сентября. В тот же день Toyota Camry наехала на 2-летнюю девочку в Чулыме. Полиция разбирается в авариях, в которых пострадали дети.

За сутки в НСО автомобили сбили двоих детей

В Новосибирской области за субботу в ДТП пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении МВД.

7 сентября на территории области зарегистрированы два случая наезда на несовершеннолетних пешеходов, в результате которых пострадавшие доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

В поселке Краснозерское в 22.00 65-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Пробокс» у дома по улице Тракторной совершил наезд на 15-летнею девочку, которая двигалась в попутном направлении. Автомобилем скорой помощи пострадавшая доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, находится в реанимации. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В городе Чулым в 20.09 39-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь по улице Луговой, совершил наезд на 2-летнюю девочку. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД по данным фактам проводят проверки, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.