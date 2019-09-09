Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе под Липецком

В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. Пилоты живы.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить

Как стало известно РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета.

По информации источника телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.

Обе боевые машины серьезно пострадали. У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Источник: ren.tv