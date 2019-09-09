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Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе под Липецком

10:00 09.09.2019 Фото: pixabay
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В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. Пилоты живы.

Два бомбардировщика Су 34 столкнулись в небе под Липецком
Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить

Как стало известно РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета.

По информации источника телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.

Обе боевые машины серьезно пострадали. У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Источник: ren.tv

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