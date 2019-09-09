Евросоюз отказался от импорта фруктов и овощей с Украины из-за вредителей

По подсчетам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если ЕС не откажется от своего решения, то потери одних лишь поставщиков яблок составят около 5 млн долларов, или 15% экспортной выручки.

Директива касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей

Европейский союз приостановил импорт украинских яблок, груш и ряда овощей. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Причиной стало вступление в силу директивы 2019/523, направленной на защиту стран Евросоюза от вредных карантинных организмов. Директива касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей.

С 1 сентября все государства, не входящие в ЕС, должны предоставить доказательства отсутствия у них перечисленных вредных организмов. Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако ответа не последовало, отмечается в сообщении ассоциации. Сколько займет процедура получения разрешения от Брюсселя, неизвестно.

Украинские производители пытаются в частном порядке решить вопрос поставок.

По подсчетам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если Евросоюз не откажется от своего решения, то потери одних лишь поставщиков яблок составят около пяти миллионов долларов, или 15% экспортной выручки.

Власти Украины в течение долгого времени пытаются придерживаться «европейского» курса. Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В декабре 2015 года кабмин страны принял постановление об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ. Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает зона свободной торговли с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. Так, в 2018 году Киев исчерпал квоту на мед за 11 дней.

Источник: РИА Новости